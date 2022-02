Grottarossa chiede ossigeno: 100 querce per il Parco Volusia

Più di cento querce nella parte alta del Parco Volusia. E’ questa la richiesta del Municipio XV che ha partecipato al bando della Regione Lazio per Ossigeno: il progetto nato per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2 e proteggere la biodiversità.

Il progetto Ossigeno della Regione Lazio

Dalla Pisana l’investimento di 12 milioni di euro in tre anni che, grazie alla collaborazione di enti pubblici e privati, servirà a piantare su tutto il territorio regionale sei milioni di nuovi alberi e arbusti autoctoni certificati, uno per ogni abitante della regione. Una svolta green, è stata definita, per fare del Lazio la regione della sostenibilità ambientale.

Il Municipio XV vuole 100 querce al Parco Volusia

Anche il Municipio XV vuole più ossigeno. Da qui il progetto per la piantumazione di oltre 100 querce al Volusia: il lembo urbano del Parco di Vejo che arriva sin dentro i quartieri di Grottarossa e Tomba di Nerone. Nel 2015, dopo oltre dieci anni di attesa, l’apertura del primo lotto; nel dicembre scorso l’inaugurazione del secondo e ultimo con Roma nord a riappropriarsi di uno dei suoi polmoni verdi più importanti.

Il Parco Volusia: “gioiello” strappato alla speculazione

Un parco, il Volusia, che per quel quadrante della città ha anche un grande significato storico visto le battaglie degli anni ‘90 di cittadini e Comitati per difenderlo dal cemento e dalla speculazione. Furono infatti le proteste delle realtà territoriali - con tanto di presidi notturni, blocco delle ruspe e una delibera di iniziativa popolare che raccolse 8.300 firme - a scongiurare l'edificazione di 200 mila metri cubi. Il 2003, con il PRG della Giunta Veltroni, fu l'anno della svolta: le cubature previste dal vecchio piano in quel di Roma Nord furono spostate ad Eur Torrino e i 42 ettari del Volusia destinati a Parco da acquisire completi di casali come compensazione urbanistica per la Convenzione Eur Castellaccio, il centro commerciale Euroma 2 e lo Skytower. Da li quasi vent’anni di attesa per avere un Parco completo e arredato.

Il recupero dei casali del Parco Volusia

Ora il Municipio XV vuole portarci cento querce e avviare il recupero dei due casali per valorizzare l’area verde, il suo ecosistema e rendere utili al territorio quelle strutture che giacciono da troppo tempo decadenti e abbandonate.