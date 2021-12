Parco Volusia, apre il secondo lotto: negli anni ‘90 la battaglia per strapparlo alla cementificazione

Dopo quasi vent’anni di attesa apre il secondo e ultimo lotto del parco Volusia: il lembo urbano del Parco di Vejo che arriva sin dentro i quartieri di Grottarossa e Tomba di Nerone.

Parco Volusia: apre il secondo lotto

Il secondo lotto è quello a valle, il cui accesso è su via Veientana: la strada spesso teatro delle pulizie straordinarie da parte dei volontari ciclicamente impegnati nella rimozione di ingombranti e rifiuti vari sversati illecitamente nel verde di Roma nord. L’ultima iniziativa quella del plogging, la disciplina sportiva con origine svedese che consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre.

L’apertura del secondo lotto del Parco Volusia come deterrente anche a “zozzoni” e incivili. Circa 20 ettari che attraverso via Veientana si congiungono al parco Papacci di via di Grottarossa. “L’apertura del secondo lotto ha un’importanza strategica perchè in questo modo si crea un sistema integrato tra il Volusia e il Papacci, nel quale la via Veientana antica fa da cerniera tra i due parchi. Un tassello importante per la fruizione del verde del territorio che contribuirà sicuramente al miglioramento della qualità della vita dell’intero quadrante” - ha commentato a RomaToday l’assessore al Verde del Municipio XV, Marcello Ribera.

Parco Volusia: negli anni ‘90 la battaglia per strapparlo alla cementificazione

Un parco, il Volusia, che per Roma nord ha anche un grande significato storico visto le battaglie degli anni ‘90 di cittadini e Comitati per difenderlo dal cemento e dalla speculazione. Furono infatti le proteste delle realtà territoriali - con tanto di presidi notturni, blocco delle ruspe e una delibera di iniziativa popolare che raccolse 8.300 firme - a scongiurare l'edificazione di 200 mila metri cubi.

Il 2003, con il PRG della Giunta Veltroni, fu l'anno della svolta: le cubature previste dal vecchio piano in quel di Roma Nord furono spostate ad Eur Torrino e i 42 ettari del Volusia destinati a Parco da acquisire completi di casali come compensazione urbanistica per la Convenzione Eur Castellaccio, il centro commerciale Euroma 2 e lo Skytower.

Il recupero dei casali del Parco Volusia

Da li quasi vent’anni di attesa per avere un Parco completo e arredato. Nel 2015 l’apertura del primo lotto, domani il secondo e ultimo. “In realtà questo lotto avrebbe dovuto essere aperto già nel 2016 ma in questi anni si è tutto fermato, solo l’inverno scorso è ripartito l’iter per l’apertura, grazie ai solleciti siamo riusciti a far riprendere le attività al soggetto attuatore e adesso il territorio può godere del suo parco” - ha aggiunto Ribera. Il prossimo passo sarà il recupero dei casali, uno più grande e due più piccoli: “Abbiamo chiesto a Roma Capitale di finanziare la progettazione, mentre noi come Municipio porteremo avanti il percorso partecipato per decidere insieme ai cittadini cosa realizzare all’interno delle strutture che vogliamo valorizzare e rendere utili”.