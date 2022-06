Parco Volusia e Papacci, bocciata la proposta per installare le telecamere

È stata bocciata dal consiglio del XV Municipio la proposta del consigliere di Forza Italia Stefano Peschiaroli il quale chiedeva maggiori controllo e sicurezza all’interno dei parchi Papacci e Volusia a Grottarossa, due aree verdi di Roma Nord che in passato sono state spesso bersagli di atti vandalici e degrado.

Nella proposta di risoluzione si chiedeva l’installazione di un sistema di videosorveglianza nei punti più sensibili e strategici, la creazione di un posto di guardiania e, attraverso un protocollo con il Parco di Veio, le associazioni di volontariato e la polizia locale, la possibilità d’intensificare il pattugliamento e il controllo all’interno dei parchi. Inoltre, Peschiaroli chiedeva anche l’installazione di nuovi contenitori per i rifiuti resistenti ai cinghiali e un costante controllo sugli impianti di illuminazione dei due parchi.

Parco Volusia e Papacci, l’accusa di Peschiaroli

"Il tema sicurezza per la sinistra al governo del Municipio 15 resta un tabù – attacca Peschiaroli in una nota commentando la bocciatura della sua proposta - una scelta incomprensibile anche alla luce degli ultimi episodi di vandalismo, criminalità e degrado". Secondo Peschiaroli la situazione nei parchi è gravissima: "siringhe, discariche abusive, aree giochi distrutte, fuochi e punti di ristoro senza autorizzazioni, auto vandalizzate e soprattutto i due parchi che vengono utilizzati come aree di spaccio. Queste sono solo alcune delle criticità legate al "Papacci" e al "Volusia", una vera e propria emergenza che chi governa il municipio non ha il coraggio di affrontare vista anche la carenza di proposte al riguardo”.

Parco Volusia e Papacci, verso il patto di collaborazione

“Il testo di Peschiaroli non diceva nulla – spiega a RomaToday l’assessore alle politiche ambientali del XV Municipio – parliamo di parchi enormi dove le videocamere sono praticamente inutili. Il consigliere dovrebbe fare l’amministratore e non il cittadino. Servono proposte strutturate e non ad uso e consumo della propaganda. La destra ha governato 25 anni questo municipio, eppure le telecamere non le ha messe”.

Ribera illustra poi il lavoro che sta facendo l’amministrazione: “Il presidente Torquati, nel comitato ordine e sicurezza, ha attenzionato queste situazioni e le forze dell’ordine monitorano quei luoghi. C’è un discorso che prescinde dal parco. Si tratta di attività illecite delle quali le forze dell’ordine sono a conoscenza e che vengono seguite. Tanti problemi invece sono culturali”.

Per il futuro la maggioranza sta “lavorando con alcune realtà territoriali per un patto di collaborazione, con l’associazione Retake come capofila, per la cura e il decoro delle aree, per partecipare al bando regionale sull’amministrazione condivisa dei beni comuni. Punteremo molto sulla sensibilizzazione, specialmente nelle scuole, per educare al rispetto dei beni comuni”.