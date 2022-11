Il nuovo volto del parco di Parco Papacci

Il Parco Papacci si rifà il look. Dopo gli interventi sul verde e sulle alberature effettuate negli ultimi mesi dal Servizio Giardini, il Municipio XV ha avviato alcuni interventi di riqualificazione del parco di Grottarossa.

Il nuovo volto del Parco Papacci a Grottarossa

Un polmone verde nel cuore di Roma nord spesso al centro delle cronache per episodi di vandalismo e scenari di degrado: baracche nascoste tra i rovi, lasciti di bivacchi e pure quel raid vandalico che ha distrutto l’area ludica inclusiva appena installata. Eppure il Papacci è un parco urbano frequentato e molto importante per quella zona della città, per le famiglie che tra le vallate e gli spazi attrezzati trovano un luogo di incontro e socializzazione fondamentale.

Area ludica e percorso agility dog

Per questo il municipio ha deciso di intervenire e renderlo più decoroso e fruibile. “E’ stata avviata e terminerà nei prossimi giorni - ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera - la sistemazione e riqualificazione delle panchine, così come la sistemazione della recinzione dell'area cani. Previste poi ristrutturazione e tinteggiatura degli ingressi e aree di sosta e il posizionamento dei nuovi cestini in cemento”. Non solo. “Successivamente si procederà con l'installazione di un percorso agility nell'area cani”. In corso inoltre la progettazione per una nuova area ludica “che - ha annunciato Ribera - verrà realizzata il prossimo anno”. Una bella notizia per il territorio.

Niente telecamere nel parco vessato da vandali e incivili

Nell’estate scorsa la bocciatura da parte del consiglio municipale della proposta di installare telecamere di videosorveglianza per combattere episodi di vandalismo, criminalità e inciviltà. Il Municipio al Papacci punta infatti sul “patto di collaborazione” con alcune realtà di cittadinanza attiva del territorio per la cura e il decoro delle aree. No al Grande Fratello. “Punteremo - aveva detto Ribera - molto sulla sensibilizzazione, specialmente nelle scuole, per educare al rispetto dei beni comuni”. A cominciare da quello per i nuovi arredi e spazi in arrivo.