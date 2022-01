Parco Papacci, distrutta l’area ludica inclusiva: era stata appena installata

Appena inaugurata e già distrutta. E’ l’amara sorte che ha colpito l’area ludica del Parco Papacci: quella pensata per accogliere i bambini disabili del territorio, spesso tagliati fuori da giochi e altalene tradizionali che per loro risultano inaccessibili.

Parco Papacci, distrutta l’area ludica inclusiva

Una conquista per Roma nord che, dopo tanta attesa, aveva visto l’inaugurazione di quello spazio importante ed inclusivo solo il mese scorso: è bastata l’inciviltà di pochi vandali per interrompere, temporaneamente, il sogno.

“Il 20 dicembre l'amministrazione installa un'altalena inclusiva nell'area ludica del Parco Papacci, nemmeno un mese dopo troviamo la stessa altalena danneggiata e non più utilizzabile. L'amministrazione può ripristinare un'area ludica ma non può entrare in casa delle persone per educare i ragazzi” - ha tuonato sui social l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera. “A causa di alcuni incivili che non utilizzano correttamente i servizi siamo costretti ad intervenire nuovamente sprecando risorse pubbliche”.

L’assessore di Roma nord contro vandali e incivili

L’esponente della Giunta di Daniele Torquati punta il dito contro vandali e incivili, contro gli “zozzoni” che con lo stesso spirito sprezzante per la cosa pubblica abbandonano rifiuti ingombranti per le strade del territorio nonostante gli appuntamenti di raccolta gratuita a La Storta e Labaro.



“Ci impegneremo ad aumentare i servizi, ad incrementare le giornate di raccolta straordinaria come stiamo facendo, ad organizzare maggiori attività di controllo e repressione anche attraverso l'ausilio di fototrappole e sistemi di videosorveglianza, tuttavia - conclude Ribera - il senso civico e il corretto comportamento della cittadinanza sono la prima frontiera per contrastare il degrado e garantire maggiore decoro”.