Due anni dal crollo del muro sulla strada. A Grottarossa indagini e nuovi tiranti

Ad oltre due anni dal crollo del muro di via Veientana a Grottarossa proseguono i lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Un cantiere complesso organizzato in tre fasi che ha richiesto nel tempo interventi differenti e il coinvolgimento del Genio Civile e di tutte le società dei pubblici servizi.

Il cantiere sul muro crollato di Grottarossa

“In questi giorni saranno realizzate delle nuove indagini su via Longone Sabino, la parallela di via Veientana, per l’applicazione di ulteriori tiranti, utili alla stabilità del muro e alla rimozione di due terzi del puntellamento, tratto di via Veientana verso via di Grottarossa, per poi proseguire negli interventi di ripristino dell’opera muraria” hanno fatto sapere in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.

Nei mesi scorsi è emersa anche l’esigenza da parte di Telecom Italia di intervenire sull’infrastruttura Tim che insiste su quel tratto di strada a servizio di circa 600 utenze della zona. “Un intervento non previsto nei fondi stanziati per il recupero del muro per l’assenza di Telecom nel primo sopralluogo con i pubblici servizi, convocato appena tre giorni dopo il crollo del muro. Considerati i costi ingenti - hanno sottolineato da via Flaminia - per evitare ritardi e procedere speditamente con i lavori, il Municipio XV si è proposto di provvedere a parte degli interventi per lo spostamento della cabina”.

Scavi su via Veientana

Per tutte le altre società di pubblici servizi presenti in quel tratto come Acea, Italgas, Areti e Fastweb sono stati invece già svolti tutti gli interventi necessari alla riorganizzazione dei servizi. “Non appena quindi Telecom accetterà le nuove condizioni, procederemo con gli scavi per il passaggio delle 600 utenze. Interventi - hanno concluso Torquati e Chirizzi - che stiamo valutando di svolgere in orario notturno per limitare i disagi sulla viabilità. Grazie a tutte le squadre a lavoro e al nostro ufficio tecnico che segue da vicino i lavori.”