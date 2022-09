Auto abbandonate, carcasse di animali e materassi: i macabri ritrovamenti lungo la via Tiberina

Tonnellate di spazzatura, dai “classici” scarti di cantiere ai materassi. Un’automobile abbandonata, adibita a raccoglitore di rifiuti, mobili vari e alti rifiuti di ogni tipo. Ci sono anche, purtroppo, la carcassa di una pecora in decomposizione ed altri sacchi neri maleodoranti che, finora, nessuno ha avuto il coraggio di aprire. La via Tiberina, nel tratto che attraversa il territorio del XV municipio, si sta trasformando in una delle più che grandi discariche a cielo aperto di Roma.

Uno dei punti maggiormente critici è quello che insiste su uno spiazzo di fronte ad un metrò agricolo sotto sequestro, al chilometro 187. Uno spettacolo indecoroso divenuto, nel corso dei mesi, anche un vero e proprio problema sanitario.

A pochi passi da questa discarica, infatti, ci sono due fermate della linea Cotral, utilizzate moltissimo da chi abita in zona. L’odore che i pendolari devono sopportare ogni giorno è nauseante. Specialmente nelle giornate di sole, l’olezzo che emanano i rifiuti abbandonati rende difficile, se non impossibile, stazionare nei pressi della fermata. A pochi passi da lì, è stata rinvenuta un’auto abbandonata il cui portabagagli è stato riempito di scarti di cantiere e calcinacci.

Una pecora al capolinea Atac

Un ritrovamento macabro è stato fatto al capolinea Atac, sempre lungo la via Tiberina, a Grottarossa. In mezzo a tanti rifiuti, conferiti ovviamente in maniera illecita, è spuntata anche la carcassa di una pecora. I resti dell’animale emanano degli odori nauseabondi. Grottarossa, tra l’altro, era stata da poco oggetto di un intervento di pulizia straordinaria ma, vista la situazione, c’è la necessita di intervenire di nuovo.

Sacchi neri con forti odori

La “via crucis” della Tiberina non finisce qui. All’altezza di un camping dismesso, ci sono, oltre a materassi e passeggini, decine di sacchi neri. Chi passa di lì racconta, anche in questo caso, di cattivissimi odori. Secondo alcuni abitanti della zona, ci sarebbero delle carogne di animali, forse di cani. Ovviamente, finora, nessuno ah avuto mai il coraggio di approfondire la questione, visto che avvinarsi a quei rifiuti è praticamente impossibile e pericoloso.