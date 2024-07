Via le svastiche da via Veientana, al loro posto la storia degli Etruschi

C’erano svastiche, disegni osceni e frasi irripetibili. Un muro di 115 metri che era diventato un inno all’inciviltà. Grazie all’iniziativa dell’artista romano Paolo Colasanti, in arte Gojo, e di altre realtà del territorio su via Veientana, a Grottarossa, è ora possibile conoscere la storia degli Etruschi.

Il murale di via Veientana

Su via Veientana c’è un muro di circa 115 metri che, nel 2012, era stato oggetto di un intervento di riqualificazione. Su impulso dell’artista Gojo, infatti, era stata realizzata un’opera, lunga circa 10 metri, dedicata al Risorgimento italiano. L’anno dopo il progetto era andato avanti, con un’altra parte dedicata alla storica etrusca. Poi, mentre si pensava a come continuare, è arrivato il covid. Il murale, lasciato incompleto, è stato vandalizzato per anni fino a diventare, in pratica, irriconoscibile.

Vandali in azione

Sui volti dei personaggi storici del Risorgimento erano state disegnate delle svastiche di varie dimensioni. I vandali si sono scatenati, riproducendo disegni osceni e rendendo, di fatto, quel tratto di strada un ricettacolo di nefandezze.

L’identità del quartiere

Così, con la determinante collaborazione dell’associazione Inscena, si è pensato di rilanciare la sfida. IL XV municipio, infatti, è un territorio multiculturale. Dei 160.630 abitanti che ci vivono, 32.022 (ossia il 20%) sono cittadini stranieri. La maggior parte di questi proviene dall’Europa, principalmente dalla Romania (7.949), e dall’Asia, in particolar modo Filippine (5.246) e Sri Lanka (2.695). Da qui l’idea di realizzare un’opera che riuscisse a dare un’identità al quartiere.

Patrizia Salvatori, direttrice artistica dell’associazione Inscena, spiega che proprio per far conoscere a tutti la storia di Grottarossa “abbiamo sfruttato questa espressione artistica, il murale, trasformando la strada in un museo all’aperto. L’idea, grazie a Paolo Colasanti, era quella di presentare la storia degli Etruschi con una forma espressiva moderna come quella del murale”.

Il quartiere ha risposto. Non c’è stato solo un contributo tramite un bando del Municipio. “Ci ha aiutato anche la chiesa di San Filippo, raccogliendo dei fondi” dice Salvatori. Associazioni, semplici cittadini e i bambini delle scuole per ripulire il muro. Tutti hanno dato un loro contributo, artisti compresi. L’obiettivo, adesso, è portare questo progetto nelle scuole, organizzando vere e proprie visite guidate con etruscologi per raccontare la storia di Grottarossa e l’idea che c’è dietro l’opera di via Veientana.

“Avevamo già pensato ad un’opera del genere anni fa – racconta a RomaToday Paolo Colasanti, in arte Gojo - lo spazio vuoto lasciato dall’opera del 2012 ha favorito le azioni vandaliche per quest,o adesso, non ce ne sono. Ad esempio, abbiamo riprodotto delle anfore ritrovate nel parco di Veio. Volevamo raccontare l’identità etrusca di questo luogo ma senza snaturare l’arte di chi si è impegnato nella realizzazione del murale. Ad esempio – spiega – Veronica “Vernike” ha raffigurato la Dea Thesan vestita di albe e tramonti. Anche Funkamore ha dato la sua interpretazione dell’Apollo di Veio”. Il murale è un’opera soprattutto al femminile, con la partecipazione di 9 donne e 3 uomini. Le associazioni che hanno promosso l’iniziativa sono: Associazione Inscena, Gruppo danza oggi, Teatro de l'ascolto, Retake, Up factory, Spunti d'incontro – plurale.