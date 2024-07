Parco Papacci, il comitato di quartiere aggiusta la panchina rossa trasformata in una svastica

I vandali si erano scatenati distruggendo la panchina e disegnando, con i pezzi di legno, una svastica. Così, i volontari del quartiere di sono rimboccati le maniche per cancellare un gesto che aveva scosso, e non poco, la comunità. Gli attivisti del Comitato di quartiere Labaro hanno ripristinato la panchina rossa contro la violenza sulle donne danneggiata nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno al Parco Papacci, a Grottarossa. Con l’occasione, è stata ripulita anche la targa di viale Settiminia Spizzichino, unica donna tornata a Roma dei 1.023 ebrei strappati dal ghetto la mattina del 16 ottobre 1943.

Distrutta la panchina rossa

Due assi di legno rimosse, spezzate e usate per formare una svastica. Danneggiati anche altri arredi, comprese le aiuole. Questo è stato il triste bilancio del raid che ha colpito il parco di Grottarossa. Si era accesa anche una polemica in merito all’assenza di telecamere di videosorveglianza nel parco che, da quanto si apprende, verranno installate nei prossimi mesi. Del resto, Parco Papacci non è nuovo a gesti simili. Nel 2022 era stata distrutta l’area ludica inclusiva pochi giorni dopo la sua inaugurazione.

L’intervento dei volontari

Sabato 29 giugno, di mattina, i volontari del Comitato di quartiere Labaro si sono messi all’opera. Hanno ripristinato le assi mancanti della panchina, riverniciandole di rosso. L’intervento non si è fermato qui. I cittadini hanno anche ripulito la targa di viale Settiminia Spizzichino, ora nuovamente perfettamente leggibile senza la patina nera che si era accumulata negli anni. Un gesto importante, questo, visto che la svastica era stata posizionata proprio nei pressi della targa.

“Vogliamo pensare che l'atto vandalico sia stato perorato da ragazzi che nulla sanno dell' epoca fascista – dice, a RomaToday, Mauro Gori, presidente del comitato - appena saputo ci siamo mossi subito informando sia l'assessore del XV Municipio, Marcello Ribera, che Loretta Da Caprile della Cgil della nostra disponibilità nel ripristinare la panchina rossa e ripulire la targa”.