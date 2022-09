È morto Giuliano Baiocchi: sindacalista, fu presidente della XX circoscrizione

E' scomparso questa mattina Giuliano Baiocchi, operaio, sindacalista della Cgil e politico che negli anni Ottanta fu anche presidente dell’allora XX Circoscrizione. “Un combattente per la libertà” - ricorda la sezione Anpi Martiri de La Storta di cui era presidente onorario.

Nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) il 20 febbraio 1926, Giuliano Baiocchi ha vissuto da protagonista la storia del secolo scorso lottando sempre per i diritti dei lavoratori e per la giustizia.

"L'infanzia povera nel paese toscano, gli anni del fascismo e le tragedie dell'occupazione nazista formano la sua coscienza civica e politica. Nel '44 a 18 anni è militante del Partito Comunista e della Cgil, si arruola volontario nella Divisione Cremona dell'Esercito di Liberazione. Cittadino onorario di Alfonsine per averla liberata dall'occupazione nazifascista. Finita la guerra - raccontano dall'Anpi - si prodiga nell'assistenza ed aiuto alle popolazioni della zona adriatica. Torna in fabbrica e comincia l'esperienza della lotta per i diritti dei lavoratori subendo anche gravi episodi di repressione. Seguono i primi incarichi nella Cgil, gli incontri con Togliatti, Lama, Di Vittorio, le occupazioni delle miniere e le lotte sempre a fianco dei più deboli e sfruttati, dei contadini, delle donne lavoratrici. Poi gli incarichi nel sindacato a Roma e a Salerno".

Negli anni Ottanta presidente della XX Circoscrizione

Giuliano Baiocchi, come dirigente di varie strutture della CGIL, ha vissuto da vicino gli anni più difficili della prima Repubblica, fino agli anni di piombo dando un grande contributo alla civile convivenza, alla democrazia, alla società italiana ed infine al territorio dell'attuale Municipio XV di Roma, prima come consigliere poi come presidente della vecchia XX Circoscrizione.

Negli anni '90 e 2000 è stato dirigente delle strutture di base dello SPI Cgil di Roma Nord, dei Democratici di Sinistra e del Tribunale del Malato. Volontario dello SPI Cgil fino a pochi anni fa. Lo scorso 25 aprile il XV Municipio, su proposta dell'Anpi, ha conferito a Giuliano Baiocchi una targa come forma di riconoscenza per il suo impegno civico, politico e morale. “Gli amici e i compagni - scrivono dall’Anpi - si stringono attorno alla famiglia”.