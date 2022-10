Dopo un anno i tutor voluti da Raggi restano spenti

I lavori si sono conclusi un anno fa ma i tutor della Galleria Giovanni XXIII sono ancora spenti. Il sistema di rilevazione della velocità media voluto dall’amministrazione dell’ex sindaca Virginia Raggi non è mai entrato in funzione.

I lavori nella Galleria Giovanni XXIII

Eppure il traguardo era stato raggiunto dopo anni di lavoro, con l’impegno per l’installazione dei tutor preso addirittura in una commissione capitolina del 2017. Un intervento pensato per mitigare l’incidentalità all’interno del tunnel di Roma nord, spesso teatro di carambole e scontri tra auto. Nel mezzo anche la riqualificazione completa della galleria, il più grande intervento mai effettuato dalla sua apertura avvenuta nel 2004.

I tutor della Galleria Giovanni XXIII ancora spenti

Dopo messa in sicurezza, manutenzione del manto stradale, dell’illuminazione e dei pannelli laterali, con l’installazione pure della segnaletica luminosa, i tutor avrebbero dovuto completare l’opera facendo della Giovanni XXIII la prima galleria urbana italiana, di tali dimensioni, dotata di un sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli in transito.

Ma gli otto i tutor installati, 4 per ciascuna delle due carreggiate, ossia “canna nord” e “canna sud”, sono ancora spenti. Da quel che si apprende il ritardo sarebbe legato ad una contesa sulla gestione del server tra la Sala Sistema Roma e Roma Servizi per la Mobilità. L’accordo tuttavia sarebbe vicino.

L’accusa del M5s: “Dopo un anno con Gualtieri tutto fermo”

“La sicurezza stradale è un tema fondamentale, sono ancora troppe le morti su strada, spesso dovute all’alta velocità. Per questo - spiega Linda Meleo, ex assessora alle Infrastrutture della Giunta Raggi - con Alessandra Agnello, ex presidente della commissione Lavori Pubblici, di concerto coi municipi, abbiamo lavorato tanto per un sistema di controllo della velocità da installare nella Galleria Giovanni XXIII. Al termine della scorsa consiliatura, abbiamo lasciato in avvio i lavori per montare il sistema, attività terminata ormai da tempo, ma sta di fatto che a un anno dall’inizio della sindacatura Gualtieri il sistema non è ancora stato messo in funzione”.

Sulla questione l’attuale consigliera comunale del M5s ha presentato un’interrogazione “alla quale però non è arrivata risposta”. “E’ assurdo che questa amministrazione che a parole si è detta molto attenta alla sicurezza stradale, in concreto ancora non abbia fatto nulla a cominciare dalla mancata accensione dei tutor della Galleria Giovanni XXIII. La messa in funzione del sistema di rilevamento della velocità media - sottolinea Meleo raggiunta telefonicamente - è uno dei tasselli importanti per garantire la sicurezza stradale della città. Questo deve essere un impegno prioritario nei fatti, non solo a parole. Da questo punto vista spiace invece notare un certo disinteresse dell’attuale amministrazione”.