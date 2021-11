Galleria Giovanni XXIII, arrivano i tutor: ma nel tunnel di Roma nord piove

Nella Galleria Giovanni XXIII piove. E’ questo l’allarme che arriva da decine di automobilisti e centauri che ogni giorno percorrono il tunnel di Roma nord: tre chilometri, con l'estremità orientale collegata alla Tangenziale Est, in grado di mettere in connessione diretta le zone di Foro Italico, Ponte Milvio, Corso Francia con Cortina D'Ampezzo, Trionfale, Monte Mario e Pineta Sacchetti.

Un’arteria nevralgica per tutto il quadrante nord di Roma: eppure, dopo mesi di segnalazioni e frequenti chiusure notturne per i costanti interventi di manutenzione, nessuno è ancora intervenuto per riparare quella copiosa perdita d’acqua dal soffitto, a circa tre-quattrocento metri prima dell’uscita di via Mario Fani, in direzione Pineta Sacchetti.

“E’ da almeno tre o quattro mesi che segnalo quella strana infiltrazione e come me molti altri cittadini che percorrono la Galleria tutti i giorni. D’altronde è impossibile non notarla” - dice Lucio a RomaToday. “Succede che quando uno passa in quel punto con la macchina o peggio con lo scooter si ritrova praticamente sotto al diluvio. La situazione inizia ad essere pericolosa perchè l’acqua rende l’asfalto scivoloso e complica eventuali frenate. Oltre a questo - spiega ancora il ragazzo - bisognerebbe capire da dove viene quell’infiltrazione e se c’è un danno da riparare. Occorre prevenire prima che succeda qualcosa”. Nell’ultimo mese cinque le segnalazioni inviate dal cittadino alla Polizia Locale per sollecitare un intervento. Ma la perdita nella Galleria Giovanni XXIII è ancora li.

I lavori di manutenzione nel tunnel di Roma nord

Eppure il tunnel di Roma nord è stato sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria, il più grande dalla sua apertura avvenuta diciassette anni fa, tra gennaio e aprile 2020. Lavori che hanno riguardato entrambe le canne, quella nord in direzione Pineta Sacchetti e quella sud in direzione Foro Italico: interventi di rifacimento completo del manto stradale sui complessivi 2,9 chilometri del tratto di galleria, pulizia di tombini e caditoie, riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, installazione degli attenuatori d'urto in prossimità delle uscite, sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate e operazioni di sanificazione e ripristino dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità all'interno della galleria.

Tutor nella Galleria Giovanni XXIII

Nel week end scorso, nella canna sud, l’installazione dei primi quattro tutor: 70 km/h la velocità massima consentita. Durante i quattro giorni di chiusure notturne, dal 2 al 5 novembre, così si legge nella determina dirigenziale, anche i lavori di “sanzionamento delle infiltrazioni”. Un intervento che i romani sperano sia replicato presto anche nella canna opposta: dove all’altezza dell’uscita di via Mario Fani “si viene investiti da una cascata d’acqua”.