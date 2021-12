Nella Galleria Giovanni XXIII al via il completamento degli interventi manutentivi. I lavori all’interno del tunnel di Roma nord si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 22 alle 6 del mattino successivo, a partire dalla serata di lunedì 13 e fino alla mattina del 17, e comporteranno la chiusura della galleria in entrambe le direzioni. Saranno dunque sottoposte a manutenzione sia la canna nord, quella in direzione Pineta Sacchetti, che la canna sud, quella che scende verso il Foro Italico.

Galleria Giovanni XXIII chiusa per quattro notti

Quattro notti di chiusura per la nevralgica arteria di Roma nord: tre chilometri, con l'estremità orientale collegata alla tangenziale Est, in grado di mettere in connessione diretta le zone di Foro Italico, Ponte Milvio, Corso Francia con Cortina D'Ampezzo, Trionfale, Monte Mario e Pineta Sacchetti. In occasione degli interventi di manutenzione bisognerà percorrere le strade alternative. “Contestualmente - ha fatto sapere il municipio XV - è stata richiesta ad Ama la valutazione di interventi di pulizia del manto stradale e dei marciapiedi”.