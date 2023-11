Voragine a Corso Francia. Ecco quando riapre la strada

La voragine di Corso Francia ha mandato in tilt il traffico di Roma nord. Erano le 16:20 circa di ieri 14 novembre quando all’improvviso l’asfalto ha ceduto a causa della rottura di una conduttura idrica.

Roma nord sprofonda, voragine a corso Francia

Strada allagata. Sul posto assieme alla polizia locale che ha bloccato il traffico in entrambi i sensi di marcia, anche i vigili del fuoco e gli operai di Acea Ato 2. Viabilità deviata sulle vie laterali, in particolare su viale di Tor di Quinto e all’interno del Fleming. Intero quadrante paralizzato.

Le lavorazioni che si sono svolte per tutta la notte hanno consentito, già dalle prime ore del mattino, la riapertura parziale e limitata di Corso Francia solo ed esclusivamente nella corsia in direzione Roma centro che ieri sera era stata chiusa in via precauzionale. Traffico mattutino dunque sotto controllo. Possibili e probabili disagi in serata.

Resta infatti ancora sbarrata e interdetta al traffico, all’altezza di via Flaminia, la corsia nella direzione opposta: quella verso Vigna Clara e il Grande Raccordo Anulare. Buca profonda, mezzi e operai al lavoro.

Ripristinato in parte il flusso idrico, mentre il centralino Acea informa che, proprio a causa del guasto, si stanno verificando mancanze di acqua a corso Francia altezza civico 126 e strade limitrofe.

Quando riapre Corso Francia

“Su Corso Francia si sta lavorando ininterrottamente. A quanto sappiamo la perdita sulla tubatura dell’acqua è stata riparata e sono in corso verifiche per accertare che non vi siano altri sgrottamenti” fa sapere a RomaToday il presidente del municipio XV, Daniele Torquati. “La nostra indicazione è che si proceda con un intervento risolutivo che scongiuri altri guasti e disagi per la cittadinanza. Oggi si dovrebbe procedere con il riempimento ma difficile che si possa riaprire la strada già questa sera. Siamo fiduciosi però che lavorando in modo spedito, e allo stesso tempo meticoloso, Corso Francia possa riaprire nella giornata di domani”.