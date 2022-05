Fleming, dopo i cinghiali anche i ratti diventano un problema

Non solo cinghiali, serpenti e gabbiani. Al Fleming bisogna fare i conti anche con le colonie di topi. È la denuncia che arriva da Cristina Tabarrini, presidente del comitato “I Quartieri della Stazione di Vigna Clara e Dintorni”, su quanto accade tra via Valdagno e via Monterosi.

Lungo quelle vie insistono un’area cani, di proprietà del municipio, e un’area verde gestita da privati. Questa zona privata è stata, per circa 18 anni, un bocciofilo dove molte persone si riunivano per giocare. Era stata utilizzata a lungo dai residenti che provvedevano anche alla manutenzione.

Fleming, i topi entrano nei condomini

“In quella parte di quartiere ci sono due aree verdi, una di pertinenza municipale come area cani e l'altra privata dove insiste la colonia di topi a causa della mancata manutenzione – spiega a RomaToday Cristina Tabarrini - È urgente procedere con un intervento di derattizzazione per evitare che i roditori raggiungano sia la vicina area cani che i cortili o i giardini dei condomini limitrofi”.



Questa situazione si protrae da giugno 2020. A seguito di una segnalazione che era stata fatta proprio dalla Tabarrini, il comune di Roma era intervenuto, a seguito di un sopralluogo, per una derattizzazione. “Sono state messe delle esche nei tombini. L’intervento è stato utile ma non risolutivo perché la problematica è ben più ampia”.



L’area degradata e la vicina presenza di sei cassonetti della spazzatura hanno causato, oltre alla presenza degli immancabili cinghiali, l’arrivo di colonie di ratti che hanno trovato in quei luoghi un vero e proprio paradiso per la riproduzione.



Nel frattempo la situazione peggiora, con un rischio sanitario sempre più evidente: “C’è una colonia di topi che vive in un canneto e a ridosso dei cassonetti della spazzatura. Siccome questi contenitori non vengono svuotati con regolarità, i rifiuti sono spesso abbandonati a terra, diventando un’attrazione per ratti e cinghiali. Il rischio sanitario esiste eccome visto che i topi sono entrati anche nelle case dei residenti di via Valdagno”.



Queste aree, inoltre, si trovano anche nei pressi della vicina stazione di Vigna Clara, di prossima apertura. Quando cominceranno a viaggiare i primi treni è scontato che aumenterà anche il numero di persone che frequentano quei luoghi, con tutte le conseguenze del caso.