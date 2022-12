Il Fleming solidale: il quartiere prepara le scatole di Natale

“Un semplice atto d’amore genera un flusso infinito”. Con questo slogan Collina Fleming si prepara alla gara di solidarietà con l’iniziativa di Natale ideata dall’associazione ‘Il Filo del Quartiere’ che da tempo si occupa di promozione sociale attraverso partecipazione attiva, sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e organizzazione di attività culturali nella zona di Roma nord.

Al Fleming le scatole di Natale

Al Fleming fervono i preparativi per le “scatole di Natale”: veri e propri doni confezionati dalle famiglie del quartiere e destinati ai più bisognosi. “Iniziate a prepararle anche con figli e nipoti è una bellissima occasione per aiutare i più bisognosi regalando un po’ del nostro tempo” - scrive l’associazione. Le scatole di Natale saranno raccolte sabato 17 dicembre nel corso del mercatino della scuola media Francesco Saverio Nitti.

Cosa mettere nelle scatole di Natale

Su ogni scatola di Natale andrà apposta un’etichetta per indicare a chi è rivolto il dono: se bambina o bambino, donna o uomo. Dentro, su precisa indicazione dell’associazione, andranno: una cosa calda, nuova o in ottimo stato come guanti, sciarpe, maglioni, plaid o coperte. Intimo nuovo indicando sulla scatola la taglia; un prodotto di igiene personale nuovo come spazzolino, dentifricio e deodorante, profumi anche in campioncini. Se per uomo rasoio e schiuma da barba, se per donna anche assorbenti intimi. L’indicazione è quella di mettere nella scatola pure un prodotto goloso senza scadenza breve come cioccolatini, caramelle, biscotti, mini panettoni o mini pandori. Ci sono poi gli oggetti indispensabili: ombrelli pieghevoli, k-way, borracce, stivali da pioggia, asciugamani in microfibra. Nella scatola un biglietto di auguri “positivo e affettuoso, di partecipazione e coinvolgimento”.