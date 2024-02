Olimpica, dopo l'incidente mortale il Comune "dimentica" la barriera. E Salvini scrive a Gualtieri

Garantire maggior sicurezza su via del Foro Italico, in particolare nel tratto compreso tra la Galleria Fleming e lo svincolo della Salaria. È questa la richiesta contenuta in una lettera che il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

La barriera spartitraffico "dimenticata"

Il titolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha raccolto la segnalazione di Federica Sabelli, che da tempo conduce una battaglia per invocare maggiore sicurezza su quella parte dell’Olimpica. Un impegno preso dopo l’incidente che costò la vita a suo fratello Giacomo. Era infatti il 18 novembre 2022 quando lo studente ventiduenne, originario di Caserta, è rimasto coinvolto in un incidente in cui si scontrarono tre auto. Il ragazzo morì in ospedale dopo aver lottato tra la vita e la morte per due settimane. In particolare la donna si batte perché tra le due carreggiate venga installata una barriera spartitraffico.

Olimpica, Salvini scrive a Gulatieri

"In un'ottica di leale collaborazione istituzionale” Salvini nella lettera a Gualtieri evidenzia "la necessità che gli enti proprietari della strada intervengano per garantire manutenzione e sicurezza”. Il vicepremier attende così di conoscere quali iniziative il Comune di Roma abbia già attivato o intenda adottare “senza ulteriore indugio, al fine di porre rimedio a una situazione potenzialmente lesiva dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini".