Torna il decoro sulla scalinata artistica di Roma nord 

Via rifiuti, erbacce e sporcizia dalla scalinata artistica di Roma nord, quella su cui è rappresentata Michèle Mercier per la sua interpretazione de Il Giovedì di Dino Risi la cui ultima scena si svolge proprio sui gradini che portano a via Ronciglione. L’intervento di una squadra di Ama per restituire decoro al murale.

La scalinata artistica di Corso Francia

A realizzare l’opera, nell’ambito del progetto Ossigeno Popstairs, tra i vincitori del bando dell’Estate Romana, era stato David “Diavù” Vecchiato, tra gli artisti più apprezzati nel panorama della street art italiana e internazionale. Correva l’anno 2015. Da lì pulizie saltuarie, operazioni di decoro partecipato da parte dei cittadini volontari. Così il volto di Michèle Mercier è quasi del tutto sparito tra cespugli incolti e seccati, sotto i colpi dello smog che lì la centralina registra spesso alle stelle. Intorno i lasciti di serate trascorse su quella rampa: bicchieri, contenitori per alimenti, buste. Bottiglie e lattine ai lati.

Decoro per i gradini di via Ronciglione

Condizioni inaccettabili con il municipio a manifestare la volontà di prendersi cura di quello spazio strappato al grigiore con una programmazione precisa. “Per quest'area, come la scalinata di via Melegari e altri spazi pubblici, l'amministrazione del Municipio XV ne ha richiesto e ottenuto l'inserimento all'interno del contratto di servizio tra Roma Capitale e la municipalizzata Ama” ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente Marcello Ribera.

“Da quest'anno e per la prima volta, in vista dell’imminente approvazione del nuovo contratto, questi spazi pubblici potranno quindi ricevere una costante manutenzione da parte di Ama”. Intanto i gradini di via Ronciglione sono stati tirati a lucido, il disegno liberato da sporcizia e rovi.