Ponte Milvio, durante l'estate verranno risanate le condotte idriche

Nuove condutture per rendere il servizio efficiente e con minori disagi per gli utenti in caso di guasti. Partiranno finalmente gli interventi di ammodernamento e risanamento della rete idrica, realizzati da Acea, nella zona di Ponte Milvio e le aree limitrofe. Lavori attesi da anni in un quadrante che ha sempre avuto problemi strutturali in merito all’approvvigionamento idrico.

Per limitare i disagi al traffico veicolare, alla cittadinanza e agli esercizi commerciali, il XV municipio ha stabilito insieme all’Acea di concentrare tutti gli interventi nel periodo estivo. Il cantiere più grande riguarderà il tratto di via Flaminia, in direzione Ponte Milvio, tra via Carbognano e via dei Fabi, che resterà chiuso al transito fino al prossimo 26 agosto. Prevista inoltre l’interruzione del servizio idrico dalle 04.00 del 10 agosto alle 03.00 dell’11 agosto 2022, concordata con Acea, sfruttando il maggior numero di ore notturne al fine di limitare i disagi.

Previste autobotti d’acqua durante i lavori

Per non lasciare i cittadini completamente a secco, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: via Cassia altezza civ.19, via Cassia angolo via Bolsena, via della Farnesina altezza civ. 6, piazzale Ponte Milvio, via Flaminia altezza civ. 449, via Flaminia angolo Via Riano, via Flaminia angolo via dei Fabi. A questi, e sempre nella stessa zona, si aggiungono altri interventi di minore entità concordati anche con il gruppo di polizia locale.

Il programma degli interventi

I lavori si svolgeranno dal’1 all’11 agosto in via Flaminia direzione Corso di Francia - dal civico 489 e dal civico 495 - e in via Cassia direzione piazza dei Giuochi Delfici, dal civico 30 al civico 34. Dall’8 all’11 agosto gli interventi riguarderanno via Flaminia, da piazzale Ponte Milvio al civico 448, piazzale Ponte Milvio dall’incrocio con via Flaminia al civico 29 e tra il civico 16 e l’incrocio con via degli Orti della Farnesina, via Bolsena dal civico 4 all’incrocio con via Cassia, via Riano dal civico 5 all’incrocio con via Flaminia, via Flaminia dal civico 495 e al civico 489 e infine via Bolsena dal civico 66 fino all’incrocio con via Flaminia.

Ha espresso soddisfazione il presidente del XV municipio, Daniele Torquati: “Un grande intervento di risanamento, quello che riguarderà Ponte Milvio e le zone circostanti, che non poteva essere più rimandato e che abbiamo cercato di gestire al meglio e nelle condizioni migliori per cercare di arrecare il meno possibile disagi a residenti e commercianti, scegliendo appunto il periodo estivo. Ancora grazie ad Acea, all’ufficio tecnico del municipio e alla nostra polizia locale”.

Un’idrovalvola per regolare la pressione

Luigina Chirizzi, assessora ai lavori pubblici del XV municipio, spiega a RomaToday in cosa consisteranno gli interventi di Acea: “Il lavoro più importante è la realizzazione dell’idrovalvola, che ha la funzione di bilanciare le pressioni di rete idrica. Vista l’installazione di questa idrovalvola – continua Chirizzi - Acea ha ritenuto di procedere anche con la sostituzione degli organi di manovra”. Questo vuol dire meno disagi quando bisognerà intervenire sulla rete. “Quando c’è un guasto – spiega la Chirizzi - invece di interrompere il flusso per un intero quartiere, questi organi di manovra, muniti di valvole, permettono di interrompere tratti di rete limitati, ovvero quelli necessari per intervenire. Questi strumenti non esistevano nel quadrante”.