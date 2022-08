Insediamenti abusivi a Ponte Flaminio, gli occupanti hanno rifiutato l'aiuto delle istituzioni

Chi vive sotto Ponte Flaminio, per lasciare le baracche attualmente presenti, deve essere convinto a fidarsi delle istituzioni. È questo, in sintesi, quanto emerso durante l’ultimo consiglio del XV municipio, durante il quale è stata approvata, con 14 voti favorevoli e 4 astenuti, la proposta di risoluzione avanzata dal gruppo di Italia Viva. Il ponte monumentale, che ha bisogno anche di interventi strutturali, ospita sotto le sue arcate tre insediamenti abusivi di cittadini dell’est Europa. È normale, quindi, che qualsiasi intervento di riqualificazione passi, in primis, dallo sgombero degli accampamenti.

Prefabbricati presenti sotto Ponte Flaminio

Durante il dibattito, l’assessora alle politiche sociali, Agnese Rollo, ha fotografato l’attuale situazione. “Voglio ringraziare gli agenti della polizia locale, che monitorano continuamente la situazione, ed i nostri servizi sociali – ha detto la Rollo – quel luogo non è una bomba sociale, ci sono persone che convivono tra loro da una vita”. L’assessora ha quindi spiegato che, già in passato, agli occupanti sotto Ponte Flaminio era stato chiesto di aderire al “piano freddo” del comune di Roma, a gennaio 2022. “Hanno tutti rifiutato – ha detto la Rollo - il piano freddo della Capitale termina il 31 marzo. L’insediamento del quale stiamo parlando non è composto da tende. Ci sono dei prefabbricati, delle vere e proprie case. Quelle persone hanno il terrore di lasciare quelle situazioni. Temono, una volta usciti dal piano freddo, di non sapere dove andare. Proporremo loro di entrare nel prossimo piano freddo, il 1° dicembre di quest’anno”. Fino a quella data, quindi, uno sgombero non sembra possibile.

Casa per tutti

La Rollo ha quindi spiegato come intende muoversi nei prossimi mesi per risolvere la situazione. “Il progetto reale del cambiamento culturale si chiama “housing first”, lanciato a Chicago a fine anni 90, adottato dalla Finlandia dal 2008. Nel paese scandinavo, grazie a questo progetto, è stata abbassata del 72% la presenza dei senza fissa dimora. “Housing first” vuol dire dare ad un homeless una casa. Lo si fa con un percorso lungo e faticoso. L’ostacolo più grande è quello di conquistare la fiducia delle persone, per convincerle a lasciare quelle abitazioni ed entrare a far parte di un percorso, insieme ai servizi sociali”.

La proposta di Italia Viva

Con la proposta di risoluzione approvata in consiglio, il presidente del XV municipio, l’assessore ai lavori pubblici e tutta la giunta, si sono impegnati ad attivarsi presso il Simu “riguardo alla verifica e allo sgombero degli insediamenti al di sotto del ponte”. Visto però quanto accaduto in passato, ovvero che una volta sgomberati si formavano nuovi accampamenti, si chiede di “prevedere attività di tutela dei punti critici continuamente vandalizzati”. Si vogliono inoltre ripristinare l’illuminazione e le fontane, il tutto in collaborazione con II municipio, per quanto riguarda la sua area di competenza. Il municipio, in realtà, non ha competenza sul ponte. L’unica cosa che può fare veramente è quella di sollecitare gli enti competenti nel dare nuovo lustro al ponte monumentale.

Astenute le opposizioni

I consiglieri di opposizione, pur apprezzando, chi più chi meno, l’iniziativa, hanno deciso di astenersi. “Lo reputo un documento vuoto – ha detto Stefano Peschiaroli di Forza Italia - non c’è un chiaro riferimento a qualcosa di concreto per preservare il ponte. Ci sono solo riferimenti alla riqualificazione del degrado ma non si richiede un controllo sulla struttura del ponte stesso”. Sulla stessa linea anche Adriana Glori, Fdi, e d Irene Badaracco, del Movimento 5 Stelle. Per la Badaracco si tratta di un “atto autocelebrativo. Quando dobbiamo occuparci di materie di nostra competenza, ci si offende se i cittadini chiedono spiegazioni o interventi. Non mi sento a mio agio nel partecipare a questa ipocrisia collettiva”. Si è astenuto anche Giuseppe Mocci, il quale ha criticato anche l’impostazione della proposta.