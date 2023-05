"C’è una crepa sotto al ponte di Corso Francia": scatta il divieto per i mezzi pesanti. A Roma nord è psicosi

Una foto che mostra alcune crepe e spaccature sotto al ponte di Corso Francia postata online, i commenti allarmati dei cittadini e i timori sulla presunta instabilità dell’infrastruttura diffusi in modo esponenziale nel tam tam social. Nella giornata di sabato 6 maggio a Roma nord è scattata la psicosi sulle condizioni dell’Olimpica, ossia la via del Foro Italico che sovrasta corso Francia.

“Crepe nel ponte di Corso Francia”

“Guardate in che condizioni si trova questa parte della sopraelevata. Ho scritto a vari e molteplici uffici segnalando tutto per attivare tutti i procedimenti atti alla verifica innanzitutto dello stato di pericolosità e a valutare possibilmente un’eventuale e doverosa manutenzione” - ha scritto Daniel Paolini, esponente della Lega in Municipio XV e autore delle fotografie scattate dal parcheggio del vicino fast food. Da li numerose le altre segnalazioni tanto che sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per effettuare le verifiche del caso.

Ponte di corso Francia: verifiche dei vigili del fuoco

“Polizia Locale e i Vigili del Fuoco non hanno riscontrato particolari criticità” - ha tenuto a sottolineare a margine del sopralluogo il minisindaco Daniele Torquati. In via precauzionale sono state promosse alcune prescrizioni: un transennamento a protezione dei passanti, perlopiù utenti dei mezzi pubblici che corrono in direzione Flaminia e il divieto di transito dei mezzi pesanti sul ponte in questione. “Sul posto è intervenuto anche l'ufficio ponti di Roma Capitale che già il 27 gennaio aveva effettuato l'ultimo sopralluogo periodico. In via cautelativa, a seguito del fotogramma dei Vigili del Fuoco, nel caso fosse necessario il Municipio supporterà le attività dell'ufficio competente di Roma Capitale. Grazie alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e al Dipartimento per la tempestività, nonostante la moltitudine di servizi che si stanno svolgendo contemporaneamente, considerato anche lo svolgimento della partita (Roma-Inter ndr.)”.