Il Fleming come Rockefeller Center: ecco la pista del ghiaccio

Aria di Natale nel cuore di collina Fleming. Oltre alle luminarie installate dai commercianti e le vetrine scintillanti, che rendono l’atmosfera calda e natalizia, quest’anno per le famiglie della zona c’è una grande novità. In piazza Monteleone da Spoleto arriva la pista per pattinare sul ghiaccio. Una struttura fortemente voluta dal municipio XV e che sarà gestita da Ice Park, il più grande circuito del ghiaccio d’Italia. (Qui tutte le piste a Roma)

La pista di pattinaggio sul ghiaccio al Fleming

“Abbiamo scelto di portare la pista di pattinaggio sul ghiaccio al Fleming per confermare la grande attenzione del municipio per questo quartiere del nostro territorio” ha detto ai microfoni di RomaToday l’assessore al Commercio e allo Sport del Municipio XV, Tommaso Martelli. Il primo risultato nel cuore della collina più esclusiva di Roma nord è che la piazza è stata strappata alla sosta selvaggia, al caos delle auto in doppia e terza fila, dei clacson impazziti. Non sono mancate le lamentele per il temporaneo taglio dei posti auto, sette in tutto gli stalli regolari interdetti.

“Con questa struttura i bambini del quartiere e delle zone limitrofe avranno a disposizione per due settimane (da domenica 24 dicembre al 6 gennaio ndr.) un posto in cui divertirsi, passare qualche ora tranquilli e spensierati”.

Il progetto per il mercato di piazza Monteleone da Spoleto

Un prova generale per come l’amministrazione municipale immagina il futuro di piazza Monteleone da Spoleto, oggi caotica e dominata da un mercato fatiscente. Il parlamentino di Roma nord ha chiesto al Campidoglio in fase di bilancio 3 milioni di euro per riqualificare piazza e mercato rionale. L’obiettivo è quello di avere una nuova piazza Monteleone da Spoleto entro il 2025.

Due le strade parallele percorse dal Municipio XV: da una parte la proposta di partenariato pubblico-privato arrivata negli uffici di via Flaminia l’estate scorsa per la sistemazione dello spazio del mercato rionale, poi il ‘piano B’ con l’amministrazione che nel caso di passo indietro o tempi lunghi con i privati (che ancora devono presentare il progetto) proverà a far da sé. La pista del ghiaccio intanto ha fatto spazio e ordine.