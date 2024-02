Fleming, al posto del pino simbolo del quartiere arriva un manufatto Acea

Servirà all’efficientamento della rete idrica di via Valdagno. È il manufatto interrato di Acea Acqua che sorgerà dove fino a qualche settimana fa c’era l’albero “simbolo” del quartiere: un pino che faceva da spartitraffico tra via Valdagno e via Civitella d’Agliano, abbattuto perché ritenuto pericoloso.

Il manufatto interrato di Acea

“I lavori, programmati e concordati con Acea e seguiti dall’Ufficio Tecnico municipale, si sono potuti realizzare utilizzando l’area dove era presente la storica alberatura rimossa dal Dipartimento Ambiente per problemi di staticità. L’intervento - ha spiegato l’assessora ai Lavori Pubblici del Municipio XV, Gina Chirizzi - prevede l’eliminazione dell’aiuola spartitraffico al centro dell’incrocio e la realizzazione del manufatto nello stesso punto".

Il Fleming dice addio allo storico pino

"Malgrado il dispiacere di non avere più l’albero, oramai considerato un simbolo del quartiere, questa soluzione consentirà, comunque, di ampliare la sede stradale migliorando la viabilità in entrambi i sensi di marcia e garantirà lo svolgimento del cantiere esclusivamente su via Civitella d’Agliano, lasciando libero il transito su via Valdagno e via Civitella d’Agliano direzione via Monterosi. Inoltre - ha fatto sapere l’assessora - i cassonetti, temporaneamente spostati su via Monterosi, saranno riposizionati al termine dei lavori su via Valdagno”.