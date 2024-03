Piante, arredi e pavimentazione. Così rinasce il parco del Fleming

Per la fine dell’estate, se il cronoprogramma proposto sarà rispettato, il Fleming potrà godersi il suo parco completamente rinnovato. Municipio e Comune lavorano alla riqualificazione dell’area verde di via Valdagno, l’unica a disposizione dei residenti della collina di Roma nord.

Quasi 190mila euro per il parco del Fleming

Gli interventi, per un importo di 186mila euro, prevedono una nuova pavimentazione, arredi, nuove piantumazioni, il ripristino della recinzione e la riqualificazione del muro perimetrale. “L'avvio dei lavori è previsto nel mese di maggio e termineranno dopo 120 giorni” ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente del Quindicesimo, Marcello Ribera.

“Sin dall'inizio della consiliatura, nell'ambito del decentramento delle aree verdi, il municipio aveva richiesto il finanziamento per la riqualificazione dell'area dopo tanti anni di abbandono. Per questo ringrazio il presidente Daniele Torquati e l'assessora Sabrina Alfonsi per l'impegno mantenuto” chiosa l’assessore. Per il Fleming una buona notizia, un parco più verde e più curato nel quale rifugiarsi per trovare un po’ di tranquillità nel pieno della città.