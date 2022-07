A Roma Nord arrivano i "juicemedia", le nuove colonnine di ricarica elettrica

Nuove colonnine di ricarica in aree strategiche, come parcheggi, circoli sportivi, aree ricreative e commerciali del XV municipio. Daniele Torquati, presidente del quindicesimo, ha firmato un protocollo d’intesa con Enel X Way Italia e Enel X Italia, grazie al quale l’azienda elettrica potrà installare i “juicemedia”, ovvero delle colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, fornite di pannelli multimediali per la pubblicità.

Il protocollo è stato sottoscritto presso l’Enel X Store di Corso Francia da Chiara Bronco, Head of Marketing&Sales Enel X Way, e Augusto Raggi, Head of Enel X Italia, insieme ovviamente a Daniele Torquati. L’accordo prevede l’ampliamento della rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano nel territorio del municipio, attraverso l’installazione di “juicemedia” in aree private aperte al pubblico.

Spazi per al comunicazione dedicati al XV Municipio

Nell’ambito del protocollo, Enel X Way Italia si è impegnata, tra le altre cose, a individuare, insieme al XV Municipio, le aree strategiche nelle quali installare le proprie infrastrutture di ricarica. Enel X Italia provvederà a richiedere le necessarie autorizzazioni per l’utilizzo dei “juicemedia” quali spazi pubblicitari conto terzi. Al Municipio XV sarà riservato uno spazio dedicato alla comunicazione istituzionale e a messaggi promozionali del territorio.

“La sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Enel X Way Italia ed Enel X Italia con il nostro Municipio è per noi motivo di grande soddisfazione – sottolinea in una nota il presidente Daniele Torquati - come anche è un grande orgoglio che le due aziende abbiano scelto proprio Roma nord per le loro sedi. L’accordo rafforza questo rapporto e da oggi ci vedrà impegnati per la promozione di un nuovo modello di città. I cittadini potranno usufruire dei servizi della grande rete di comunicazione Enel e al tempo stesso il Municipio XV consolida la disponibilità nel voler incrementare le infrastrutture di ricarica elettrica dei nostri quartieri”.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo che ci consente di accelerare ulteriormente la diffusione di questa innovativa stazione di ricarica in luoghi dove l’affluenza del pubblico è massima – afferma Chiara Bronco - il tutto a favore della mobilità sostenibile e dell’ambiente nei quartieri del Municipio XV”. Per Augusto Raggi “la firma del protocollo rafforza le sinergie con il Municipio XV dove il Gruppo Enel conta una presenza molto significativa, con tre sedi sociali e l’Enel X store di Corso Francia che ospita anche la prima stazione superveloce installata nel comune di Roma. Vogliamo contribuire a fare del Municipio un territorio sempre più green, attento all’ambiente e vicino ai cittadini in ottica smart city”.

Verso la smart city

“Sono davvero felice e orgoglioso di aver contribuito a lavorare insieme al presidente Daniele Torquati su quella visione che ha portato alla firma del protocollo di intesa tra il Municipio XV ed Enel X -– ha affermato l’assessore al commercio del XV Municipio, Tommaso Martelli - questo protocollo, oltre ad avvicinare l’impresa alla pubblica amministrazione nell’ottica di una collaborazione fattiva e concreta, permetterà al nostro municipio e ai suoi cittadini di andare verso una mobilità sempre più sostenibile, rendendo il nostro territorio ancora più “green”, attento all’ambiente e implementando la visione di “smart city”.