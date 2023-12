Chiude 'Pessime idee', la libreria indipendente e alternativa della Roma bene

Ancora poche settimane e poi la libreria Pessime idee chiuderà definitivamente i battenti. Roma nord perde così uno dei suoi gioielli, punto di ritrovo culturale e spazio dedicato alla lettura e alla sua promozione. Un angolo di tranquillità ed ispirazione nel cuore del Fleming.

Nata nel 2021, un anno dopo l’omonima casa editrice, la libreria offre numerosi titoli e cataloghi. Molto lo spazio concesso alle realtà editoriali meno conosciute e indipendenti che resistono accanto alle case editrici più note. Alla Pessime idee i volumi sugli scaffali sono ordinati per casa editrice invece che per genere o per autore "in modo da garantire a tutti gli editori la stessa visibilità". Ma non solo lettura. I locali di via Antonio Serra nel tempo hanno ospitato anche numerose mostre d’arte ed eventi culturali con i proprietari a pensare la loro libreria prima di tutto come “un luogo di incontro tra persone e di condivisione di idee”.

Chiude la libreria Pessime idee

Un’esperienza che si esaurirà il prossimo 20 gennaio, ultimo giorno di apertura. Ad annunciarlo i due proprietari, Loris e Sara. “Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida visionaria follia. Questa è la frase che campeggia sulla parete della nostra libreria. E noi di follia in questi anni ne abbiamo messa tanta, nel voler essere editori, nel voler aprire una libreria e nel proseguire questa idea dopo aver incontrato la pandemia a tre mesi dall’apertura. Purtroppo però ci fermiamo qua” hanno scritto informando la città della chiusura. “È una decisione molto sofferta ma che dopo vari tentativi siamo costretti a prendere. Ce l’abbiamo messa tutta, purtroppo il sistema editoriale di oggi ti costringe a rincorrere la sopravvivenza e noi invece volevamo solo fare il nostro lavoro in maniera dignitosa. Chiudiamo felici di aver incontrato tanta gente che condivide la stessa passione per i libri e che forse aveva trovato un luogo dove parlarne. Speriamo di vedervi in questi ultimi giorni per un saluto e magari per darci una mano a svuotare gli scaffali dalle tante storie che ancora ospitano”.

Il Fleming saluta la libreria alternativa

E sui social corre il dispiacere di un intero quartiere. Il Fleming che nel tempo aveva imparato a conoscere ed apprezzare Pessime idee. “Grazie per aver illuminato un po' questa società desolata con le vostre pessime idee”, scrive Antonio. Gli fa eco Anna Chiara “Quando chiude una libreria è sempre una grande tristezza. La vostra, poi, è davvero speciale”. “Quando ho visto che aveva aperto una libreria nel quartiere dove sono cresciuta, popolato perlopiù di banche e centri estetici, mi si è scaldato il cuore. Mi dispiace così tanto che finisca tutto così”.