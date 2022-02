Nei giardini di corso Francia un albero per ricordare i martiri delle foibe

Il municipio XV onora il Giorno del Ricordo coinvolgendo cittadinanza, studenti e insegnanti delle scuole del territorio. Dopo il voto favorevole del parlamentino di Roma nord sul documento che impegnava l'amministrazione a dar vita alle celebrazioni in memoria dei martiri delle foibe, via Flaminia ha deciso di piantare un albero nei giardini di corso Francia, quelli in via Antonio De Viti De Marco. L’appuntamento è per il 10 febbraio.

Un albero per i martiri delle Foibe

In quell’occasione, e grazie al lavoro del servizio giardini, avverrà la piantumazione dell’alberatura e l’installazione di una targa in memoria di tutte le vittime. Saranno presenti alla cerimonia anche due classi del vicino istituto Comprensivo via Nitti che, accompagnati dai loro docenti, si dedicheranno ad alcune letture e ed eseguiranno al violino una riduzione del brano di Ennio Morricone "Vittime di guerra". Alla commemorazione poi, attraverso il progetto “L’albero del futuro”, per tutto il mese di febbraio seguiranno altre iniziative che coinvolgeranno direttamente le scuole del municipio, “perché da gesti semplici ma concreti, si possano piantare radici per il futuro” - hanno scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

Il municipio XV celebra il giorno del Ricordo

“Conservare e rinnovare il ricordo di tutte le vittime delle foibe significa per una comunità non dimenticare, ma anche costruire insieme un nuovo percorso di pace e conciliazione. Un segnale, ma anche la chiara intenzione di voler trasferire nei giovani il ricordo, non solo attraverso la storia, ma anche - hanno concluso da via Flaminia - con appuntamenti e percorsi formativi di consapevolezza e conoscenza che possano coinvolgerli e orientarli in progetti concreti, ma soprattutto che diano l’esempio di Istituzioni unite in occasioni di ricorrenze nazionali”.