Fleming, strada allagata e chiusa: il quartiere resta senz’acqua

Una parte del quartiere Fleming è rimasta a secco. Guasto alla conduttura idrica di via Bevagna, una delle arterie principali della zona: tubatura rotta e strada allagata, tanto impraticabile e danno da riparare con urgenza che la Polizia Locale di Roma Capitale per permettere l’intervento di manutenzione ha provveduto alla chiusura temporanea della strada.

Un fiume d’acqua sull’asfalto tra via Flaminia e Piazza Monteleone di Spoleto, sede del mercato rionale. Viabilità congestionata sulla via Flaminia, in direzione Corso di Francia.

“Per un guasto sulla condotta idrica di via Bevagna, alcune strade del quartiere del Fleming sono attualmente sprovviste di acqua. Secondo quanto comunicato da Acea, con cui siamo in contatto da questa mattina, il guasto dovrebbe risolversi entro la giornata di oggi” - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.