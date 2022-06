Fleming, via il mercato per far spazio ad un giardino

Uno spazio tutto nuovo per il Fleming, pensato per i commercianti e soprattutto per i cittadini. È stata approvata in commissione commercio del Municipio XV la proposta di risoluzione del gruppo di Italia Viva per la riqualificazione di piazza Monteleone di Spoleto, l’unica piazza del quartiere, sulla quale insiste un mercato su sede impropria. I banchi attualmente presenti verranno spostati nel mercato di Ponte Milvio, via Riano,e Flaminio Nuovo.

Mercato piazza Monteleone di Spoleto, le criticità dell’area

Un intervento che il quartiere attende da anni e che, adesso, sembra possa diventare realtà. Il mercato, che conta attualmente 16 posteggi, è composto da box molto vecchi, con strutture ammalorate e pericolanti. Non ci sono servizi igienici, situazione che comporta diversi problemi a livello sanitario. Non solo. Come si legge nella proposta, alla base dei box sono presenti dei fori causati dalla ruggine che, nel corso degli anni, “sono diventati normale habitat per animali infestanti quali topi e roditori”. Questo caos logistico ha favorito poi i “furbetti”, che occupavano abusivamente alcuni spazi ed emettevano scontrini fasulli.

Con la riqualificazione si vuole riconsegnare la piazza ai cittadini. L’area, infatti, è interamente occupata dal mercato ed è aperta, solo la mattina, dal lunedì al sabato. Esiste poi un problema di sicurezza nelle ore di chiusura. A causa dell’assenza “di illuminazione, di videosorveglianza e di controlli in generale – si legge ancora nella risoluzione - i banchi chiusi diventano nascondigli per eventuali malintenzionati”. Nella piazza è poi presente l’ingresso del Grand Hotel Fleming, che accoglie ogni anno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, “e un mercato in tali condizioni non rappresenta un biglietto da visita all’altezza di una capitale per i visitatori appena arrivati in città”.

Piazza Monteleone di Spoleto, una vera rivoluzione

La proposta approvata porterà a rivoluzionare la piazza. Si vuole infatti avviare, con la massima urgenza, l’iter per la rigenerazione urbana, al fine di creare uno spazio pubblico, possibilmente un giardino. C’è poi l’impegno a delocalizzazione i banchi attualmente presenti, “avendo come obiettivo primario la salvaguardia delle attività produttive e del lavoro degli stessi”, nei posteggi liberi dei mercati di Ponte Milvio. via Riano, e Flaminio Nuovo, compresa piazza Diodati. Alla fine dovrebbero rimanere solo i chioschi delle attività da sempre presenti nella piazza come l’edicola e il banco dei fiori.

“Era una proposta - ha spiegato Tommaso Martelli, assessore di Italia Viva alle politiche del commercio, delle attività produttive e dello sport del XV Municipio - presentata a febbraio che è arrivata all’approvazione solo oggi. Il percorso per la riqualificazione sarà lungo e non facile per via dei numerosi problemi che andranno affrontati e superati con la volontà di tutti, ma questo era un passo fondamentale per restituire finalmente ai cittadini del Fleming una piazza e un giardino. Ringrazio tutta la maggioranza e il presidente Daniele Torquati per il lavoro fatto e la chiara volontà di lavorare su questo importante quadrante del nostro territorio”.