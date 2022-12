Il Comune accelera sulla riqualificazione del fatiscente mercato di Roma nord

Banchi e box da mettere a nuovo per ridare dignità al mercato rionale e ad un’intera piazza che da anni vive sfregiata da strutture fatiscenti, lamiere e fili in vista. Il tutto nel cuore di uno dei quartieri residenziali più chic di Roma nord: il Fleming. Il Comune, nonostante qualche voce di contrarietà, vuole riqualificare piazza Monteleone da Spoleto: portare un po' di verde e uno spazio di aggregazione al centro della Collina.

Sì alla riqualificazione di piazza Monteleone da Spoleto

L’Assemblea Capitolina ha votato infatti un ordine del giorno presentato dai consiglieri di Italia Viva, Francesca Leoncini e Valerio Casini, per accelerare i tempi del restyling. Per prima cosa gli uffici dovranno mappare la situazione aggiornata sui posteggi non più attivi e avviare con la massima urgenza l'iter necessario per la rigenerazione urbana della piazza e la creazione di uno spazio pubblico o un giardino. Partirà nel frattempo l’interlocuzione con gli operatori e le associazioni di categoria per valutare la possibilità di diminuire il numero dei banchi presenti, “avendo come obiettivo la salvaguardia delle attività produttive e del lavoro degli stessi” - sottolineano i consiglieri comunali. La maggior parte dei banchi potrebbe dunque essere delocalizzata nei mercati di Ponte Milvio, a via Riano, e Flaminio Nuovo, a piazza Diodati, proprio accanto alla riaperta stazione di Vigna Clara. A piazza Monteleone da Spoleto rimarrebbero invece sicuramente i chioschi storici, ossia l’edicola e il fioraio.

Il mercato del Fleming verso il restyling

“Il documento, approvato da una larga maggioranza, consentirà di accelerare i tempi per la riqualificazione di questo importante spazio pubblico di quartiere, che, lo ricordiamo, soffre da sempre la mancanza di adeguati luoghi di aggregazione per le famiglie, i ragazzi, le persone anziane. Siamo davvero soddisfatti per aver contribuito a dare una prima significativa risposta ai cittadini del XV Municipio su un tema particolarmente sentito dal territorio” - hanno commentato a margine dell’approvazione Leoncini e Casini. Soddisfatto anche l’assessore al Commercio del Municipio XV, Tommaso Martelli. Proprio il parlamentino di Roma nord nel luglio scorso aveva approvato una risoluzione che va esattamente nella stessa direzione. “Quello del recupero di Piazza Monteleone da Spoleto è un progetto atteso da anni” - ha ricordato l’assessore in quota Italia Viva, sottolineando come la proposta preveda la realizzazione di un’area verde e di uno spazio giochi per i bambini, oltre alla riqualificazione di alcuni banchi del mercato che saranno completamente rimessi a nuovo.

“Un segnale positivo oltre che un’assunzione di responsabilità da parte dell’Assemblea Capitolina che spero - l’auspicio del minisindaco del Municipio XV, Daniele Torquati - si concretizzi nel primo esercizio di bilancio utile con lo stanziamento dei fondi necessari per la progettazione e la riqualificazione della piazza”.