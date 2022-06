Fleming, no allo spostamento del mercato

Nessuno spostamento del mercato ma un suo potenziamento. Via libera alla riqualificazione della piazza ma senza colpire i commercianti. La questione del mercato di piazza Monteleone da Spoleto accende lo scontro politico nel XV municipio. Dopo l’approvazione, in commissione commercio, della proposta di Italia Viva di spostare i banconi mercatali da un’altra parte, le opposizioni passano al contrattacco, contestando pesantemente questa decisione e proponendo la loro visione alternativa sul futuro dell’area.

Dove spostare i banconi del mercato?

Che fine faranno le 16 postazioni del mercato? Se lo chiedono in particolare i consiglieri di Fratelli d’Italia Marco Ottaviani ed Adriana Glori. I banconi che compongono il mercato sono ammalorati da diverso tempo, senza servizi igienici e con altre criticità dovute all’incuria. L’idea, avanzata dal gruppo di Italia Viva, è quella di rigenerare la piazza realizzando un giardino, spostando i banconi nei posti liberi dei mercati di Ponte Milvio, via Riano, e Flaminio Nuovo, compresa piazza Diodati. La proposta deve ancora essere discussa in Consiglio ma, quanto accaduto, ha già fatto scattare l’allarme.

Fratelli d’Italia, a marzo 2022, aveva presentato una sua proposta di risoluzione riguardante piazza Monteleone di Spoleto. Nel documento si chiedeva un intervento sulla piazza, mantenendo però il mercato, con la realizzazione di nuovi stand. Si chiedeva, inoltre, la realizzazione anche di un parco per bambini e di rivedere la situazione dei parcheggi.

No allo spostamento del mercato

Il gruppo di Fratelli d’Italia ha sottolineato, in una nota, che “viene dato per esecutivo un documento che non è stato ancora approvato in Consiglio”. Il riferimento è alle parole dell’assessore al commercio del XV Municipio, Tommaso Martelli, il quale si era detto molto soddisfatto dell’approvazione della proposta di Italia Viva. L’assessore aveva fatto intendere che l’idea di spostare il mercato andava incontro anche ai voleri della maggioranza.

Ottaviani e Glori contestano il mancato coinvolgimento dei consiglieri: “Riqualificazione urbana è forse sinonimo di togliere il mercato dalla piazza per fare posto ad altro? – chiedono gli esponenti di Fdi - domande che rivolgiamo all’assessore Martelli e alla Giunta Torquati e per le quali attendiamo una risposta”.

Le differenze di vedute si sono palesate proprio in commissione commercio, quando è stata approvata la proposta di Italia Viva e bocciata quella dei meloniani: “Noi chiedevamo un impegno della Giunta volto a riqualificare l’area, realizzando nuovi stand per gli operatori del mercato, ridistribuendo lo spazio restante in modo tale da creare un’area gioco per bambini e rimodulando il parcheggio, il tutto puntando forte sulle energie rinnovabili. Una soluzione che avrebbe dato risposta alle esigenze di tutte le realtà della piazza, tutelando i commercianti, anzi, dando loro un mercato de facto nuovo”.

Erbaggi: “Italia Viva stampella della sinistra”

Non manca poi l’attacco politico: “Gli esponenti di Italia Viva nel Municipio XV – scrive in una nota Stefano Erbaggi, esponente del direttivo romano di Fratelli d’Italia - eletti nelle recenti Amministrative romane sotto il logo della Lista Calenda, devono gettare la maschera: pur essendo in opposizione, sono la stampella della sinistra! L’articolo (di RomaToday, ndr) mette al centro quelle che, forse, erano fin dall’inizio le vere intenzioni di Italia Viva e della maggioranza, ovvero togliere il mercato da piazza Monteleone da Spoleto; nessuna certezza ma solo ipotesi vengono fornite agli operatori dell’area. Tutto questo non può passare sotto l’effigie della ‘rigenerazione urbana’. Abbiano il coraggio delle proprie azioni, tanto in commissione, quanto davanti ai cittadini. Basta con il gioco delle tre carte”.