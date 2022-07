Fleming, a piazza Monteleone di Spoleto rimane (per ora) il mercato

C’era chi voleva spostare il mercato lasciando solo l’edicola ed il fioraio. C’era poi chi voleva riqualificare il mercato, intervenendo per sistemare i banconi. Alla fine, ha vinto il compromesso. È stata votata all’unanimità dal consiglio del XV Municipio l’atto per la rigenerazione urbana di piazza Monteleone di Spoleto, al Fleming. Un’area sulla quale c’era stato uno scontro politico acceso che ha portato, alla fine, ad un compromesso che sembra abbia messo tutti d’accordo.

Piazza Monteleone di Spoleto, la proposta di Italia Viva

In aula, infatti, erano state portate due proposte. Una presentata da Italia Viva, da Max Petrassi ed Elisamarzia Vitaliano. L’altra da Fratelli d’Italia, con le firme di Adriana Glori e Stefano Ottaviani. La prima, che era stata già approvata in commissione commercio, prevedeva che il mercato, che conta attualmente 16 posteggi, con box molto vecchi ed ammalorati, venisse delocalizzato nei posteggi liberi dei mercati di Ponte Milvio, via Riano, e Flaminio Nuovo, a piazza Diodati. In quella proposta sarebbero dovuti rimanere sulla piazza solo i chioschi delle attività da sempre presenti, come l’edicola e il banco dei fiori.

Piazza Monteleone di Spoleto, la proposta di Fratelli d’Italia

Glori ed Ottaviani, invece, avevano presentato una proposta che prevedeva la realizzazione di nuovi stand per gli operatori del mercato, ridistribuendo lo spazio restante in modo tale da creare un’area gioco per bambini e rimodulando il parcheggio, il tutto puntando forte sulle energie rinnovabili.

Piazza Monteleone di Spoleto, il futuro del mercato

Due idee quasi agli antipodi che, però, hanno trovato un punto di incontro. Il testo votato all’unanimità, nel suo passaggio più importante, impegna il XV Municipio a “valutare, di concerto con gli operatori e le associazioni di categoria, la possibilità di diminuire il numero dei banchi presenti, avendo come obiettivo la salvaguardia delle attività produttive e del lavoro degli stessi, valutando l’eventuale delocalizzazione della maggior parte dei banchi presso i posteggi risultanti liberi nei mercati di Ponte – Milvio – via Riano e Flaminio Nuovo, piazza Diodati”. Insomma, non ci sarà nessuno spostamento “coatto”. Si passerà, prima di tutto, dagli operatori mercatali, fermo restando che, nell’atto approvato, si prevede comunque la rigenerazione urbana e la creazione di un giardino pubblico.

Partenariato pubblico privato

L’altra novità dell’atto riguarda il reperimento di fondi per procedere alla rigenerazione della piazza. Si legge, infatti, che toccherà al presidente del XV Municipio, all’assessore al commercio e alle attività produttive, all’assessore ai lavori pubblici, all’assessore all’ambiente e all’assessore al bilancio “individuare i fondi necessari, da inserire nel prossimo assestamento di bilancio” anche “attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato” per i lavori di rigenerazione.

“Il documento originario di Max Petrassi di Italia Viva è stato votato all'unanimità con tre emendamenti firmati da tutti i gruppi politici – ha scritto in una nota il presidente Daniele Torquati - La politica è una scienza. Piazza Monteleone da Spoleto, dopo oltre 30 anni, deve essere riqualificata attraverso un progetto all'altezza che contempli sicurezza, un luogo di socialità per il quartiere e una parte dei banchi. Il prossimo passo è far finanziare la progettazione”.

Avanti con il progetto di rigenerazione

“Era il primo punto del nostro accordo politico e quindi la soddisfazione è massima – commenta a RomaToday l’assessore alle attività produttive, Tommaso Martelli - un quartiere che aspettava un progetto serio di riqualificazione da troppi anni. Quando c’è volontà e chiarezza di intenti si trovano le soluzioni e si superano le divergenze, tanto che l’opposizione ha ritirato la propria proposta dopo avere proposto e condiviso gli emendamenti al nostro documento. Una bella pagina per la politica del municipio e per la buona politica del fare non del chiacchierare. Ora bisognerà partire spediti con il progetto: subito la fase di progettazione e poi l’esecuzione. Ma il fatto che si sia trovato un punto di incontro tra tutte le forze politiche del municipio è un fatto importante è che ci fa molto piacere e che permetterà finalmente di arrivare a quella. Voglio ringraziare Max Petrassi – conclude Martelli - che si è sempre battuto insieme a me per la piazza e per il quartiere, e l’opposizione, tutta, che ha capito e ha dato un bel segnale di collaborazione”.

È stato un accordo politico

“È stata una lunga discussione, per usare un eufemismo – commentano a RomaToday Adriana Glori e Marco Ottaviani, di Fdi - inizialmente Italia Viva non voleva modificare la sua proposta. Lo scopo comune è quello di andare incontro ai cittadini, quindi dare loro una piazza vivibile, e tutelare i posti di lavoro dei pochi commercianti regolari presenti. Oggi è stata accolta una proposta di riqualificazione, a seguito di un accordo politico di tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Mi sono spesa affinché tutti capissero l’importanza di questo atto. Il territorio – concludono Glori e Ottaviani - non appartiene né alla destra né alla sinistra. La piazza ha raggiunto ormai un degrado incredibile e necessita di interventi urgenti. Tutti i gruppi si sono impegnati in tal senso, si sono superate le divisioni di parte e si è trovata una soluzione a favore del territorio e dei cittadini”.