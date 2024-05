Fleming, cominciati i lavori per la riqualificazione del parco di via Valdagno

I lavori sono iniziati e, salvo imprevisti, dovrebbero durare tre mesi. Quindi, entro la fine dell’estate, i residenti del Fleming e non solo potranno tornare a vivere il parco di via Valdagno, l’unico a disposizione dei cittadini della collina di Roma nord.

Il parco del Fleming

Da anni, ormai, l’area verde si presenta in uno stato di abbandono e degrado. L’erba incolta ha invaso il parco caratterizzato da staccionate pericolanti e rami caduti un po’ ovunque. Cartacce e rifiuti di vario genere completano un quadro non proprio edificante.

A fine marzo, grazie al decentramento amministrativo, il XV Municipio aveva ricevuto un finanziamento di 186 mila per la riqualificazione del parco

Via ai lavori

Mercoledì 29 maggio, con il dipartimento e l'ufficio del verde, Marcello Ribera, assessore all’Ambiente del Quindicesimo, ha consegnato l'area alla ditta per l'inizio dei lavori di riqualificazione del parco di via Valdagno. Gli interventi prevedono l’installazione di una nuova pavimentazione, nuovi arredi e piantumazioni. Verrà ripristinata la recinzione e riqualificato il muro perimetrale.

“Sin dall'inizio della consiliatura, nell'ambito del decentramento delle aree verdi, avevamo richiesto il finanziamento per la riqualificazione dell'area dopo tanti anni di abbandono. Per questo ringrazio il presidente Daniele Torquati e l'assessora Sabrina Alfonsi” ha scritto Ribera in una nota.

“Nel 2015, nel corso della nostra precedente consiliatura, con un investimento di 20.000 euro vennero avviati degli interventi di riqualificazione dell’area verde di Via Valdagno – ha commentato il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati – purtroppo, però, negli anni successivi l’area è rimasta in stato d’abbandono fino a diventare impraticabile. Appena ritornati nel 2021 abbiamo lavorato affinché si potesse riprendere da dove lasciato e riaprirla”.