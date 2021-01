Il parco del Fleming tra erba incolta e staccionate pericolanti: “E’ in totale degrado”

Staccionate pericolanti, i nastri che un tempo servivano ad interdire il passaggio sotto ad alberi da monitorare o intorno a rami caduti e accatastati che giacciono per terra, logori e sporchi. Intorno erba incolta, cartacce e quel senso di incompiutezza che contraddistingue quell’area da anni. Il parco di via Valdagno “versa in uno stato di totale degrado”. L’ennesima denuncia arriva da Pietrangelo Massaro, vice Coordinatore Forza Italia Roma.

Fleming, il parco di via Valdagno nel degrado

L’ultimo intervento di cui si ha traccia è dell’estate del 2019 quando nel giardino del Fleming, dopo petizioni e proteste, su sollecito del Municipio XV, intervennero gli addetti per la pulizia e la rimozione dei tronchi caduti. Poi il progressivo declino.

“Ad accogliere i passanti - spiega Massaro - ci sono un cancello di legno appoggiato ad un muretto ed i nastri gialli di Roma Capitale che giacciono disordinatamente sul marciapiede. Nel parco, visibilmente privo di manutenzione ordinaria, la vegetazione é incolta, ci sono tronchi d’albero caduti, i giochi per bambini sono stati rimossi. A ciò si aggiunge la presenza, nelle vie limitrofe, di ratti e di cassonetti dell’immondizia malridotti. Tutto ciò incide negativamente sulla vivibilitá del quartiere ma, ad oggi, Comune e Municipio non hanno dato seguito alle numerose richieste di riqualificazione da parte di cittadini e comitati”.

Già pronto l’atto che Forza Italia porterà nel parlamentino di via Flaminia, dove siedono i consiglieri Antonello Derenti e Andrea Imbimbo per sollecitare un intervento da parte della giunta grillina, “con l’obiettivo di restituire decoro all’area in questione, nell’interesse dei residenti e delle famiglie del quartiere”.