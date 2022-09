Eurojackpot, a Roma vinti più di 127mila euro

Continua ad avere fortuna la ruota di Roma al gioco. Infatti nell'ultima estrazione all'Eurojackpot nella Capitale è stato centrato un 5+0, unica vincita in Italia.

La schedina vincente (3 Pannelli NF) è stata giocata in via Cortina D’Ampezzo, 335 presso il punto vendita Sisal Bar Cortina S.R.L. Il fortunato vincitore si è intascato più di 127mila euro (127.449,40 euro per la precisione).

Le estrazioni si tengono tutti i venerdì e i martedì sera in 18 Paesi europei partecipanti.