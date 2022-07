Flaconi per i tamponi e spazzatura, dilaga il degrado all'ex drive in covid di viale di Tor di Quinto

Nel pieno della pandemia era diventato famoso per le lunghe code e le attese infinite. terminata l’emergenza il luogo sembra ora abbandonato, preda di vandali ed incivili. Si trova di tutto all’ex drive in covid 19 lungo viale di Tor di Quinto, una delle aree che la Regione Lazio aveva individuato per cercare di alleggerire il carico di lavoro dei drive in di Labaro e Fiumicino.

Flaconi per i tamponi abbandonati a terra

All’ingresso dell’area c’è un cancello praticamente sempre aperto. Un vero e proprio invito per gli incivili che, ormai da tempo, hanno eletto l’area a nuova mini discarica cittadina. Ci sono però anche problemi di carattere sanitario. A terra, infatti, si trovano gli ormai famosi flaconcini usati per effettuare i tamponi. Una volta utilizzati, i contenitori andrebbero poi conferiti come rifiuti speciali. Condizionale d’obbligo, vista la distesa di flaconi che si trova a terra.

Rischi per i ciclisti

Ci sono poi rischi anche per l’incolumità delle persone. I contatori della corrente elettrica sono aperti, alcuni dei quali con gli sportelli completamente divelti. Stessa sorte anche per le recinzioni che, nel corso del tempo, sono state rimosse o forzate. La zona è pericolosa anche per gli amanti delle due ruote. Lungo il viale, infatti, corre una pista ciclopedonale. A ridosso della stessa, c’è una catena legata ad un albero che si trova proprio sul bordo della pista. Una vera e propria trappola per i ciclisti, che devono stare attenti anche a viti e bulloni.

“Dopo aver verificato personalmente lo stato dei luoghi – afferma a RomaToday il consigliere di Italia Viva, Max Petrassi - ho provveduto a scrivere una nota al presidente del XV Municipio, Daniele Torquati, all’assessore all’ambiente Marcello Ribera, alla commissione ambiente e mobilità, sempre attente a queste tematiche. Ho chiesto che tutti si attivino per fare in modo che la ditta incaricata di dismettere e ripulire l’area faccia fino in fondo il suo lavoro. Il vero problema è il cancello che rimane aperto, un vero e proprio invito per gli incivili che vogliono abbandonare in maniera illecita la spazzatura”.