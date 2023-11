Addio alla storica clinica dei calciatori. Al suo posto nuovi appartamenti nel cuore della Roma bene

Le attività sanitarie sono state tutte trasferite nella nuova sede, quella dai profili squadrati e moderni con tanto di schermi al led ed insegna luminosa che sorge lungo la Flaminia, poco prima di Corso Francia. Un International Hospital, un ospedale interamente privato nel cuore di Roma nord. Così per la vecchia clinica, famosa per le visite mediche, le operazioni e la riabilitazione dei calciatori della Lazio è iniziata la demolizione. Addio alla Paideia nel cuore del Fleming.

Addio alla Paideia

Le pinze hanno già tirato giù parte degli edifici. In corso lo strip out, ossia un processo di scheletrizzazione e smontaggio selettivo dell’immobile che consente anche di differenziare tutti i rifiuti direttamente in cantiere prima di procedere con l’abbattimento vero e proprio delle strutture edili. Circa 600mila euro il costo sostenuto da Immobiliare Paideia srl per le attività di demolizione selettiva e abbattimento del fabbricato. Sul cartello di cantiere nessuna indicazione sulla data di fine lavori, ma probabilmente le operazioni procederanno spedite.

Al posto della clinica un edificio residenziale

Al posto della clinica Paideia, in via Tiberio sorgerà un nuovo complesso residenziale. Dopo il completo smantellamento del vecchio edificio si procederà infatti ad un’opera di sostituzione edilizia. Via ambulatori, reparti e camere. Nel cuore del Fleming arriverà un nuovo edificio residenziale con appartamenti fino a 350 metri quadrati.

“Il progetto prevede l’adozione di forme, tecnologie, materiali moderni e compatibili che si integrano in maniera perfetta con il tessuto urbano esistente”, si legge sul sito dello studio di architettura ed ingegneria che porterà avanti il progetto. La linea architettonica sarà tendente al contemporaneo con la scelta di evitare contrasti cromatici e materici. Via la cortina anni ‘60 della vecchia Paideia, il nuovo complesso immobiliare sarà “altamente qualificato” inserendosi perfettamente nel contesto architettonico del quartiere Fleming.

I 200 appartamenti di Vitek

Una zona già densamente abitata e che nei prossimi anni vedrà sorgere nuove palazzine. Non solo l’edificio residenziale di via Tiberio in sostituzione della Paideia, ma anche il complesso da 200 appartamenti in via Città di Castello che rientra negli investimenti del magnate ceco Radovan Vitek nella Capitale.