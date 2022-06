Scomparso Mario Benedetti, il meccanico di Enrico Berlinguer

Poeta, meccanico e comunista. Si è spento alla soglia dei 90 anni Mario Benedetti, meccanico dal 1953 in un’autofficina su corso Francia, famoso per essere stato uomo di grande cultura ed amico di Enrico Berlinguer. Nella sua autofficina ha incontrato Enrico Mattei, Roberto Rossellini, Armando Cossutta oltre a Berlinguer, tutti accolti in uno spazio all’interno del quale le automobili da riparare dovevano coesistere con pile di libri. Nonostante non avesse potuto concludere gli studi, Benedetti era uomo di grande cultura ed empatia. Non a caso era conosciuto come il meccanico intellettuale.

Mario Benedetti, il ricordo dei comunisti

Comunista vecchio stile, Benedetti è stato anche eletto nella XX circoscrizione del Comune di Roma ovviamente con il Pci. A dare notizia della scomparsa del meccanico anche la pagina ufficiale dedicata ad Enrico Berlinguer, politico per il quale Benedetti nutriva una stima infinita per avere creato “il Partito comunista migliore del mondo”.

“Ci ha lasciati il compagno Mario Benedetti, meccanico di Enrico Berlinguer, uno che si era fermato alla quinta elementare ma grazie alle Frattocchie aveva una cultura immensa – si legge sulla pagina ufficiale dedicata allo storico segretario del Partito comunista - da quando non c'era più il Pci si rinnovava da solo la tessera del partito, donando al primo senza tetto che trovava 50 euro (50mila lire prima del 2002). Lo abbiamo portato, anche se solo virtualmente, sul palco milanese del centenario di #Berlinguer, alla Statale di Milano, con le parole che ci regalò dieci anni fa. Il giusto tributo a una persona straordinaria che ci ha onorato della sua amicizia per tutti questi anni”. Tra le tante citazioni di Benedetti, per anni meccanico di Berlinguer, una è stata ricordata in maniera particolare: “Tutti parlano di Berlinguer ma nessuno fa quello che lui diceva".

Il cordoglio di Daniele Torquati

Lo ha ricordato anche il presidente del XV Municipio Daniele Torquati: “Mario Benedetti era conosciuto da tutti come il meccanico intellettuale di Roma nord, con la sua autofficina di corso Francia sempre piena di libri – ha scritto Torquati sui social - dal 1953 aveva “curato” migliaia di macchine, una tra tutte quella di Berlinguer, suo cliente, ma soprattutto grande amico. Nel 2013, nel corso della nostra precedente consiliatura, gli consegnammo il premio Baiocco come riconoscimento del territorio. Si, Mario era un uomo del territorio e nel 1981 era stato eletto anche consigliere dell'allora XX Circoscrizione. La memoria storica della vita politica e sociale di questo pezzo di Roma. Sempre critico, ma mai polemico. Coraggioso, non ha mai smesso di alimentare le sue passioni credendoci fermamente e sostenendole con tenacia e decisione. Per questo, e a nome di tutta la comunità del XV Municipio, lo ringrazio e mi stringo al dolore della famiglia. È stato un onore e un privilegio conoscerti”.

I funerali si svolgeranno lunedì 6 giugno a presso la chiesa di San Crispino a Labaro, alle 10:30.