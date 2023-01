Tangenziale est, la galleria chiude per una settimana

Lavori di manutenzione ordinaria per la galleria della Tangenziale est tra Corso di Francia e viale di Tor di Quinto, in zona Fleming. Da lunedì 30 gennaio il tunnel rimarrà chiuso al transito dalle 22 alle 6 del mattino successivo per tutta la durata dei lavori, stimati in circa una settimana.

“Al termine del cantiere la galleria verrà riaperta al traffico con l’uso di entrambe le carreggiate” - fa sapere l’assessorato ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale. Da settimane infatti nel tunnel in questione si viaggia su carreggiata ridotta, le transenne interdicono il lato destro in direzione Salaria dove è vistosa e continua una perdita d’acqua.