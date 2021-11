Il Fleming sprofonda, perdita riparata ma la strada collassa: resta chiusa via Bevagna

Il Fleming sprofonda. Se la perdita d’acqua che ieri ha interessato via Bevagna lasciando numerose palazzine a secco è stata riparata, il quartiere di Roma nord è ancora alle prese con chiusure e transenne. Dopo l’intervento di manutenzione sulla condotta idrica e il ripristino del regolare flusso, la strada è collassata.

Il Fleming sprofonda: voragine su via Bevagna

Resta dunque ancora chiusa via Bevagna, una delle arterie principali di Collina Fleming: transito autorizzato ai soli residenti dal civico 1 al civico 20. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con la via Flaminia, in direzione Corso di Francia, congestionata sin dalle prime ore del mattino. E’ quello infatti l’unico percorso, il più diretto, verso centro e tangenziale. Gli ingressi di scuole, uffici e attività commerciali che affacciano sulla via fanno complicano le cose nell’ora di punta.

Via Bevagna resta chiusa: dopo la perdita strada collassata

“Le operazioni di verifica, riempimento e rifacimento del manto stradale, che per motivi tecnici richiedono un intervento diurno, riprenderanno nella giornata di oggi” - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Ancora ignoti i tempi di ripristino. Così il Fleming si è risvegliato ostaggio delle transenne.