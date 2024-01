Il Comune non ha ascoltato i vigili. E la svolta verso il nuovo supermercato è diventata pericolosa 

Le auto che arrivano da fuori e che, invece di girare al semaforo appena cinquecento metri più avanti, svoltano direttamente a sinistra per entrare nel nuovo supermercato di via Flaminia tagliando di fatto la strada a chi arriva dal centro. Le vetture che, allo stesso modo, spesa nel bagagliaio, escono dalla struttura della grande distribuzione organizzata attraversando la carreggiata in senso contrario per immettersi verso Corso Francia.

Il nuovo supermercato di via Flaminia

È caos viabilità davanti al nuovo punto vendita di via Flaminia 276. Quello che raccoglie gran parte del bacino di utenza dei quartieri Fleming e Vigna Clara, oltre ai residenti dell’area intorno al civico 800 della consolare, via Fosso della Crescenza e via di Valle Vescovo. Così nel tempo in quel tratto di strada si sono moltiplicati gli incidenti. Tutti fortunatamente con conseguenze non gravi.

Il Comune non ha ascoltato i vigili

“Questo accade perché il Comune di Roma ha ignorato il parere vincolante della Polizia Locale a monte dell’apertura dell’esercizio” tuona il consigliere comunale, Stefano Erbaggi. Nella documentazione disponibile i vigili, nell’ambito della conferenza dei servizi, nell’espressione del proprio parere di competenza avevano posto come condizione fondamentale, “prima dell'inizio delle attività della struttura di vendita ed a tutela della pubblica incolumità”, la realizzazione di opere strutturali sulla via Flaminia Nuova. Interventi necessari per regolamentare o impedire la svolta a sinistra, sia in entrata che in uscita dalla struttura, per non aggravare in maniera esponenziale il grave pericolo di incidenti già presente. È li accanto infatti l’ingresso ad una nota clinica privata dove le dinamiche di svolta sono le medesime. Doppia striscia ignorata, così come le prescrizioni dei "caschi bianchi".

Le opere "anti-svolta" che mancano

“Come tutti sanno, il Dipartimento Commercio del Comune di Roma è l’organo competente per l’autorizzazione all’apertura di strutture commerciali di grandi dimensioni, come i supermercati. L’istruttoria prevede il coinvolgimento degli enti competenti, tra cui la Polizia locale, organo che, in questo caso, ha dato delle indicazioni precise in vista dell’apertura. Che fine hanno fatto quelle opere?” si chiede Erbaggi. “Il supermercato è aperto da tempo eppure nessuno ha notizia di eventuali interventi”.

“In quel punto di via Flaminia Nuova - sottolinea il consigliere di FdI - si verificano continuamente degli incidenti. Capisco la necessità di salvaguardare i posti di lavoro del personale impiegato nel supermercato ma la vita e l’incolumità dei cittadini credo siano altrettanto importanti”. Da qui l’appello al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, perchè “faccia immediatamente chiarezza su una situazione che è, purtroppo, già diventata paradossale. Supermercato aperto senza opere realizzate, incidenti che si susseguono: dobbiamo forse attendere la strage prima di una presa di posizione?”