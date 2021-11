La Flaminia resta da bollino rosso: al via i lavori per chiodature sul costone pericolante

Flaminia con traffico da bollino rosso per un altro mese ancora. Dopo la conclusione della prima fase dei lavori necessari alla messa in sicurezza del costone pericolante all’altezza dal km 11,700 al km 11,200 in direzione Roma, praticamente all’altezza dell’uscita per Labaro e per il Grande Raccordo Anulare, al via la seconda fase dell’intervento.

Lavori sulla Flaminia fino al 30 novembre 2021

Effettuata la pulizia dell’area dalla foltissima vegetazione, che comprende arbusti e alberi anche di grandi dimensioni, il disgaggio dei massi instabili, la posa della rete in aderenza e l’installazione di una rete paramassi, ora Anas dovrà provvedere al rafforzamento corticale della scarpata, ove necessario, tramite chiodature (che richiedono perforazioni profonde fino a 6 metri) e l’installazione di funi in aderenza, per il rafforzamento della rete. I lavori riguardanti la seconda fase sono iniziati ieri e saranno ultimati entro il 30 novembre.

“Al fine di limitare l’impatto sulla viabilità di una delle arterie principali in ingresso della Capitale, sarà predisposto un cantiere mobile che verrà installato dalle 9 alle 18 con il restringimento di carreggiata della strada altezza Gra in direzione Roma. Anas - fa sapere la società - ha disposto l’incremento del proprio personale sul posto nelle fasce orarie soggette ad alti volumi di traffico al fine di gestire e fluidificare al meglio la viabilità sulla statale e in uscita dal Grande Raccordo Anulare”.

Traffico da bollino rosso sulla Flaminia verso Roma

Inevitabili i disagi con il restringimento di carreggiata sulla Flaminia a congestionare il traffico sul Grande Raccordo Anulare in uscita verso la consolare di Roma nord, la Flaminia per chi proviene da Prima Porta e anche il Viadotto Giubileo del 2000. Code e rallentamenti anche all’interno del quartiere di Labaro, in particolare nelle arterie come via Edward Salk e via di Quarto Peperino che permettono, tramite via Carlo Angela e via di Grottarossa, di scavalcare il tratto di Flaminia con restringimento.

Lavori sul Viadotto Giubileo del 2000

La messa in sicurezza del costone pericolante non è l’unico lavoro in corso di quel quadrante: Anas ha infatti avviato gli interventi di ripristino dei giunti di dilatazione sulla Flaminia in corrispondenza del viadotto Giubileo 2000, in direzione Roma.

Per garantire la sicurezza per l’utenza in transito e per il personale di cantiere, in alcune fasi lavorative il transito sarà regolato a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Almeno per questi lavori, al fine di evitare di congestionare i flussi di una delle arterie principali in ingresso della Capitale, le lavorazioni vengono eseguite in orario notturno dalle 20.30 alle 6.00. Il completamento è previsto entro il 23 dicembre 2021.