La Flaminia da bollino rosso ad "arancione": il cantiere anti caduta massi lavorerà ad orario ridotto  

Roma nord può tirare un sospiro di sollievo. Dopo settimane passate nel traffico a causa dei lavori sul costone pericolante che hanno comportato il restringimento della Flaminia, all’altezza del Grande Raccordo Anulare in direzione Roma, si è scelto di limitare la fascia oraria del cantiere.

Sulla Flaminia traffico da "bollino rosso" per la messa in sicurezza del costone

Sulla consolare i lavori andranno avanti fino al 30 novembre: Anas dovrà provvedere al rafforzamento corticale della scarpata, ove necessario, tramite chiodature (che richiedono perforazioni profonde fino a 6 metri) e l’installazione di funi in aderenza, per il rafforzamento della rete. Una messa in sicurezza necessaria che mal si sposa però con la viabilità della zona. Da qui l’accorso tra Anas e Municipio XV.

Via Flaminia, cambia il cantiere: lavori dalle 9 alle 18

“Abbiamo convocato una riunione con i vertici Anas per definire la programmazione degli interventi della società nel nostro territorio, in particolare per confrontarci sulle modifiche della viabilità di Via Flaminia tra il km 11,700 e il km 11,200 direzione Roma, interventi che in questi mesi hanno creato molti disagi alla cittadinanza. Proprio per evitare la congestione del traffico su quel tratto stradale dovuta al restringimento di carreggiata, nell’incontro Anas ha concordato con i nostri uffici di limitare le attività del cantiere tra le 9 e le 18 con barriere mobili e rimovibili” - ha fatto sapere il presidente del Quindicesimo, Daniele Torquati.

“Come avvenuto negli ultimi giorni quindi, per garantire il prosieguo della seconda fase dei lavori e limitare i disagi per il traffico, fino alla fine dei lavori - prevista per la fine del mese - i transennamenti mobili verranno apposti solo in una fascia oraria limitata e meno influente sulla viabilità. Non possiamo che ringraziare Anas e tutti i tecnici a lavoro per la loro disponibilità e per la professionalità dimostrata; l’incontro di oggi rinnova ancora una volta l’importanza di una assoluta e necessaria concertazione tra gli enti coinvolti, indispensabile a garantire la tutela dei nostri territori e ridurre il più possibile i disagi per la cittadinanza. Nonostante non sia una viabilità di propria competenza, il Municipio deve sempre fare la sua parte”.