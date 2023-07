Roma nord vuole riportare Fiorello a casa. L'appello per Viva Rai2!

Roma nord chiede a Fiorello di “tornare a casa”. Dopo la lunga polemica che ha costretto il programma “Viva Rai2!” a cercare una nuova location diversa da via Asiago, il Municipio XV ha chiesto allo showman di portare la sua trasmissione nel territorio più a nord di Roma. “Il nostro territorio si mette a disposizione.

Se effettivamente il conduttore è in cerca di una nuova sede per andare in onda, lo ospiteremmo volentieri di nuovo nel nostro territorio, magari in periferia” - ha scritto in una nota il minisindaco, Daniele Torquati.

Fiorello e la sua Edicola a Roma Nord

Per Fiorello l’eventuale approdo in una delle vie o piazze di Roma nord sarebbe un ritorno. Per anni infatti la sua “Edicola Fiore”, il noto morning show di Sky, è andata in onda prima da Corso Francia e poi dal cuore di Vigna Clara. Ora anche la periferia sogna.

“Portare una trasmissione come Viva Rai2! in uno dei nostri quartieri meno centrali potrebbe essere una buona idea per contribuire a dare spazio e voce a zone meno conosciute, che hanno spesso a che fare solo con disagi e criticità e che invece meritano la stessa attenzione dei quartieri più centrali. Portare in periferia la cultura, l’intrattenimento, e perché no il divertimento, significa prendersi cura di queste zone con la stessa attenzione con cui si affrontano problemi e criticità di altro genere. Una cosa non esclude l’altra. Fiorello ci pensi, sarebbe una bella occasione per tutti”.

Municipio XV che deve mettersi in coda. Un appello a Fiorello a portare il suo programma fuori dal centro è arrivato anche dal VI Municipio con il presidente Nicola Franco a suggerire Tor Bella Monaca come location per il format Rai.