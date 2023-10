Centri anziani aperti a nipoti e famiglie: così Roma nord festeggia i nonni

I centri anziani di Roma nord aperti anche ai nipoti, ai bambini e alle bambine del territorio che potranno partecipare ad una serie di eventi di cultura ed intrattenimento. E’ l’iniziativa del Municipio XV per celebrare la festa dei nonni, ricorrenza che sul calendario in Italia è fissata al 2 ottobre.

La festa dei nonni a Roma nord

Tra Cesano e Valle Muricana gli eventi andranno avanti per giorni e saranno curati da AISS Cooperativa sociale onlus. Giochi, spettacoli di magia e una merenda “per trascorrere del tempo insieme e avviare quanto previsto dal nuovo regolamento dei centri anziani che - ha sottolineato l’assessora al Sociale, Agnese Rollo - punta a rendere questi importantissimi luoghi dei nuovi spazi di condivisione per il quartiere, aperto ai bambini, alle loro famiglie e ai giovani del territorio”.

Gli eventi in municipio XV

Questo il calendario delle iniziative. Sabato 7 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 Festa dei Nonni nei centri anziani di Cesano, Isola Farnese, La Storta e La Giustiniana. Domenica, sempre stesso orario toccherà, al San Felice Circeo (Via Prossedi) e Farnesina. Venerdì 13 ottobre (16:30-18:30) appuntamenti a Prima Porta e Valle Muricana.

“Siamo grati ai nostri anziani, memoria storica del nostro territorio e fondamentale riferimento quotidiano per la nostra amministrazione. Le iniziative di questi giorni, aperte anche ai non iscritti e ai loro nipoti, - ha concluso Rollo - saranno un’ulteriore occasione per condividere del tempo con loro e con tutta la cittadinanza”.