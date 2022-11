Corse saltate, ritardi e vagoni strapieni: il servizio negato della Roma Nord

Da Atac a Cotral, ma l’avvicendamento nella gestione della linea non cambia le condizioni di viaggio degli utenti della Ferrovia Roma Nord. Decine di corse soppresse ogni giorno, treni in ritardo con studenti, lavoratori e turisti costretti a lunghe attese in banchina prima di poter salire su vagoni che, accumulando più viaggi, sono inevitabilmente stracolmi. “Simili a carri bestiame” - commenta chi quotidianamente si cimenta nell’odissea della Roma-Civitacastellana-Viterbo.

La linea dimenticata che serve tutta Roma nord

Una linea ferroviaria strategica, a servizio di tutto quel bacino di utenza che dalle periferie nord della città, quelle sul versante Flaminia, e dai comuni limitrofi vuole arrivare nel cuore di Roma senza utilizzare il mezzo privato. Una tratta tanto nevralgica quanto in sofferenza: per carenze strutturali e mancati investimenti incapace di erogare un servizio degno. Così i pendolari, da anni riuniti in un comitato che chiede il potenziamento della linea, tornano a protestare.

La protesta dei pendolari della Roma-Civitacastellana-Viterbo

“Sono anni che viviamo sulla nostra pelle le sofferenze di un treno che non passa, che fa ritardo quando dice bene, di investimenti infrastrutturali fermi al palo, di nuovi treni che arriveranno forse nel 2025, con una Regione Lazio che non si è mai accollata una responsabilità o una colpa per i continui disservizi. Ha solo fatto tante promesse, che tali sono rimaste negli anni. Così come anche il Comune di Roma, spesso assente quando occorreva farsi sentire” - scrivono i pendolari in una protesta corale con gli altrettanto malcapitati “colleghi” della Roma-Lido. La mobilitazione unitaria prevista sotto la sede di Cotral per oggi è stata rimandata visto che il palazzo di via Alimena sarebbe stato deserto perchè chiuso a causa di una verifica all’impianto termico.

Ferrovia Roma Nord “servizio negato”

Ma il grido d’allarme degli utenti delle ferrovie ex concesse è comunque forte. All’orizzonte c’è anche un previsto aumento per biglietti e abbonamenti. “Questo - scrivono i comitati - per non avere certezza di poter prendere il treno la mattina, di poter tornare a casa dalle loro famiglie la sera, di poter aspirare a un futuro migliore. Un servizio negato a migliaia di lavoratori, di studenti, di turisti”.

Lo sciopero del trasporto pubblico il 2 dicembre

Intanto, accalcati in banchina con gli occhi fissi ai display per verificare orari e corse in arrivo, tra i pendolari regna lo sconforto: “La nostra pazienza è finita”. Venerdì 2 dicembre poi ci sarà l’ennesimo sciopero del trasporto pubblico: una mobilitazione nazionale e Roma, dai bus ai treni, passando per scuole e uffici pubblici si fermerà. Ancora una volta.