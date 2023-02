Due nuovi treni (a noleggio) per rendere più affidabile la disastrata ferrovia Roma Nord

Corse saltate, treni soppressi, disservizi continui. Vagoni sempre stracolmi con i pendolari costretti a spostarsi in condizioni pessime. Ci sono poi anche i guasti ad aggiungere incognite a viaggi da incubo, come l’ultimo episodio: un calo di energia elettrica sulla linea che ha portato allo stop del treno in galleria con studenti e lavoratori a dover camminare sui binari nel tunnel per guadagnare l’approdo in stazione. Nemmeno l’avvicendamento tra Atac e Cotral ha cambiato le sorti della Ferrovia Roma Nord, tra le peggiori linee d’Italia.

Ferrovia Roma Nord: Cotral noleggia due nuovi treni

Così la società dei trasporti in house della Regione Lazio tenta di correre ai ripari e annuncia l’arrivo di due nuovi treni. Li prenderà in affitto. “Per aumentare l’affidabilità della linea Roma-Viterbo Cotral sta noleggiando da un’azienda partner due treni da mettere in servizio dopo le necessarie autorizzazioni della Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria alla quale l’azienda sta fornendo la documentazione richiesta” - ha fatto sapere la presidente di Cotral, Amalia Colaceci. “Inoltre per ridurre le soppressioni in caso di guasti dei treni abbiamo deciso di avviare una procedura per reperire manutenzione ‘di piazza’ a sostegno del presidio di Acqua Acetosa”.

Il servizio negato della Ferrovia Roma Nord

Due buone notizie per i pendolari che da tempo reclamano il potenziamento della ferrovia. Un collegamento su ferro nevralgico per tutto il quadrante nord della città, compresi i comuni limitrofi. Un bacino d’utenza di circa 250mila persone. Eppure, nonostante le promesse, il rilancio non è mai avvenuto. I vagoni sono ancora lenti e vecchi, l’infrastruttura tanto malandata che molti utenti stanno tornando all’auto.

La via Flaminia è pericolosa

“Il servizio ferroviario è sempre più scandaloso e questo porta tante persone a utilizzare maggiormente il mezzo privato, con conseguenze sul traffico, sull'inquinamento e sulla sicurezza delle nostre strade” - scrive il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord sottolineando anche l’esigenza di intervenire sulla sicurezza della via Flaminia, la consolare che costeggia i binari. “La via Flaminia è pericolosa, quindi chi deve intervenire lo faccia al più presto per non avere altre vittime sulla coscienza. Vanno realizzati al più presto i camminamenti protetti (che chiediamo da anni) nei pressi di tutte le stazioni, soprattutto quelle di Riano, Castelnuovo di Porto e Morlupo. Basta morti sulla Flaminia”.