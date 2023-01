Ferrovia Roma Nord: i pendolari chiamano i candidati a "soffrire con loro"

Un invito ai candidati che hanno a cuore il treno Roma-Civita Castellana-Viterbo “non solo a parole”: il comitato dei pendolari lancia la terza edizione del contest “Soffri con noi” rivolto ai candidati alle prossime elezioni regionali.

Ferrovia Roma Nord: il contest per i candidati alle regionali

Un modo affinchè chi ambisce ad un posto nel consiglio della Pisana possa vivere effettivamente quel che ogni giorno affrontano migliaia di utenti della Ferrovia Roma Nord. Una linea tanto nevralgica quanto disastrata tra ritardi, vagoni fatiscenti e corse soppresse. Nel 2022 l’ennesimo record amaro con oltre 9mila corse cancellate, in media oltre 20 al giorno. Un’odissea quotidiana per chi poi resta in attesa sulle banchine o nella ressa delle stazioni principali nella speranza che i treni successivi non siano tutti stracolmi e consentano di salire.

Una ferrovia che collega Roma a Viterbo, passando per Civita Castellana, servendo un bacino di utenza di oltre 250 mila persone: per questo da tempo il comitato dei pendolari si batte affinchè venga potenziata e resa efficiente. Talmente disastrata che il comune di Castelnuovo di Porto ne ha chiesto il commissariamento da parte del Governo.

"Candidati venite a vedere come è difficile sopravvivere sulla Roma Nord"

Serve uno sforzo in più da parte delle istituzioni. A cominciare dai prossimi consiglieri regionali. Con il contest “soffri con noi”, una vera e propria gara a punteggio a seconda del tempo trascorso sul treno e delle condizioni di viaggio affrontate, l’occasione per i candidati “per comprendere quanto sia difficile sopravvivere sulla Roma Nord”. L’appuntamento è nelle ore di punta: la fascia dalle 7 alle 9 e qualla dalle 17 alle 20. “Vi aspettiamo in stazione per prendere i treni (se ci sono) e viaggiare” - l’invito dei pendolari. “Candidato non deluderci, vieni a soffrire con noi” - dicono gli utenti della Roma-Civitacastellana-Viterbo.