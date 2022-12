La disastrata Ferrovia Roma Nord: c'è chi ne chiede il commissariamento

Il cambio di gestione passato da Atac a Cotral non salva la Roma Nord, la linea ferroviaria che collega la Capitale a Viterbo passando per Civitacastellana. Un collegamento nevralgico per tutto l’arco nord della città e per i comuni limitrofi che però, da anni, è tra i peggiori d’Italia: treni vecchi, guasti continui, vagoni stracolmi, ritardi e corse soppresse.

Il disastro della Ferrovia Roma Nord

A nulla sono valse le proteste dei pendolari che da tempo chiedono il potenziamento della linea che serve un ampio bacino di utenza. Così c’è chi chiede che la ferrovia sia commissariata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinchè si possa creare “una cabina di regia in grado di coordinare i lavori di ammodernamento e il corretto esercizio della tratta”. E’ questo il contenuto di una mozione presentata dal capogruppo del Pd del comune di Castelnuovo di Porto, Emanuele Baldelli, e i colleghi delle liste civiche ‘Castelnuovo è di tutti’, Fabio Stefoni, e ‘Castelnuovo Rinasce’, Emanuele Incecchi. Un appello trasversale che arriva anche dalla Lega.

Roma-Civitacastellana-Viterbo: c'è chi chiede commissariamento

"Le immagini che ci giungono ormai quotidianamente dalla Ferrovia 'Roma Nord' sembrano provenire da paesi del terzo mondo, ma arrivano in realtà dalla periferia della Capitale, da stazioni come quella di Saxa Rubra dove, a causa delle tantissime corse soppresse, convogli stracarichi come carri bestiame effettuano le fermate senza che i pendolari riescano in alcun modo a salire a bordo. Questi ultimi quindi, esasperati e stravolti, sono costretti ad aspettare anche più di un'ora davanti ai binari per riuscire a recarsi a scuola o a lavoro" - scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "Una situazione che ha dell'incredibile e dell'intollerabile allo stesso tempo che è peggiorata ancor di più quest'anno con il passaggio di gestione da Atac a Cotral”.

La Lega vuole affidare a Salvini la ferrovia Roma Nord

Da qui l’appello a Matteo Salvini: “Proporremo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di avocare a sé l'opera, viste le ripetute condizioni di inefficienza e incapacità da parte, prima di Roma Capitale e ora della Regione Lazio, nel salvaguardare pendolari e personale di servizio. Per noi rappresenta una priorità e - annuncia Giannini - la porteremo molto presto all'attenzione del Ministro, affinché possa valutare, con tutte le disamine del caso, di prendere in carico la ferrovia Roma-Viterbo, linea di collegamento già più volte giunta alle prime posizioni tra le tratte peggiori del nostro Paese, ma mezzo di trasporto fondamentale e strategico, utilizzato ogni anno da centinaia di migliaia di persone".