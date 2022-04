A Roma nord è già estate: si animano gli anfiteatri della periferia

Il Municipio XV si prepara all’estate romana. E’ online l’avviso pubblico per la realizzazione di attività artistiche e culturali da svolgersi nell’ambito territoriale nel periodo 10 giugno - 31 luglio. Ad animare l’estate di Roma nord ci saranno due villaggi culturali nei quartieri di Olgiata e Labaro e dieci eventi itineranti tra gli anfiteatri Galline Bianche e Cesano, Parco Papacci a Grottarossa, i giardini di Vigna Clara e il borgo di Isola Farnese.

L’Estate insieme del Municipio XV

“Con ‘E_state insieme in XV’, tornano nel nostro municipio i bandi pubblici, che si aggiungono a quelli dell’amministrazione comunale. per le iniziative dedicate all’estate romana a Roma nord. Un nuovo piano della cultura territoriale, assente in questo territorio da ormai troppo tempo, ma anche un importante segnale di ripresa dopo due anni di pandemia e un quinquennio in cui le iniziative di questo tipo non hanno mai trovato il giusto spazio per questa parte della città. Tra gli obiettivi che ci eravamo prefissati all’inizio di questa consiliatura - hanno scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’ssessora alla Cultura, Tatiana Marchisio - c’era proprio quello di riservare parte di fondi a questo tipo di iniziative, nell’ottica di una riappropriazione degli spazi urbani e di una nuova vivibilità dei nostri quartieri. Un’altra occasione per tornare a valorizzare l’enorme patrimonio storico - culturale del quindicesimo ma anche per continuare il lavoro di riqualificazione e recupero delle aree più periferiche del nostro municipio, creando un’importante rete di connessione tra centro e periferia che invogli turisti e cittadini romani a conoscere meglio il nostro municipio”.

Il Municipio XV al lavoro su mercatini di Natale

Con l’aumento del budget destinato alle iniziative culturali nell’ultimo esercizio di bilancio, oltre ai 34.000 euro riservati all’estate romana del XV, così fanno sapere da via Flaminia, i restanti fondi saranno impiegati nella programmazione di eventi che includeranno anche le prossime festività natalizie. “Iniziative su cui - assicurano - inizieremo a lavorare già da ora”.